Eleições 2024

Federação PT, PV e PCdoB vive impasse com dois pré-candidatos em Cariacica

Legendas que se uniram em 2022 estão divididas sobre qual projeto político apoiar na disputa pela Prefeitura; entenda a situação

3 min de leitura min de leitura

Heliomar Costa Novais e Célia Tavares são cotados como candidatos da Federação Brasil da Esperança, em Cariacica. (Instagram/Reprodução e Ricardo Medeiros)

Os partidos PV, PT e PCdoB formam atualmente a Federação Brasil da Esperança. Por lei, a junção entre as três legendas, estabelecida em 2022 visando ao pleito daquele ano, só poderá ser desfeita em 2026, uma vez que o acordo é válido por quatro anos. Mas, em Cariacica, essa união vive um impasse. Isso porque PV e PT sinalizam ter pré-candidaturas diferentes na disputa pela prefeitura do município.

Assim, é possível que a solução desse impasse caiba à Comissão Executiva Nacional, que é formada por 18 membros, entre eles os respectivos presidentes das três legendas federadas. Esse grupo é responsável todas as decisões políticas e administrativas tomadas pela federação.

No último dia 5, o ex-vereador Heliomar Costa Novais foi lançado pré-candidato a prefeito de Cariacica pelo PV. O nome tem como entusiasta o vereador César Lucas, presidente da legenda no município.

Segundo César Lucas, o projeto que pretende alçar Heliomar ao posto de candidato a prefeito pela federação conta com o apoio maciço do PCdoB e de parte da ala petista na cidade.

César Lucas também afirma que o lançamento da pré-candidatura de Heliomar ocorreu de maneira “mais independente” em função da falta de uma Comissão Executiva Municipal, da Federação Brasil da Esperança, bem solidificada na cidade.

“Não temos um órgão partidário (Comissão Executiva) formado em Cariacica. Não há membros definidos, nem nada. Hoje as coisas são todas resolvidas pela (Comissão) Nacional. Lançamos a pré-candidatura do Heliomar com o apoio do PCdoB e de parte do PT. Mas estamos abertos ao diálogo”, pontua o vereador.

Principal aposta petista para barrar o possível projeto de reeleição de Euclério Sampaio (União), atual prefeito de Cariacica, a professora Célia Tavares disse considerar legítimo o passo dado pelo PV em apresentar seu pré-candidato na semana passada.

No entanto, Célia garantiu que terá sua pré-candidatura lançada oficialmente em junho, com a chancela da presidente estadual do PT, Jackeline Rocha. E fez questão de pontuar que tem totais condições de ser o nome escolhido pela Federação Brasil da Esperança para disputar o comando de Cariacica no pleito de outubro.

Pesa a favor de Célia o fato de a palavra final, na organização dos partidos federados, ser sempre da legenda com maior representatividade, nesse caso, o PT.

“O lançamento da pré-candidatura do Heliomar pelo PV é legítima. Não há nenhuma ilegalidade nisso. Acredito que teremos muito diálogo para definir o melhor cenário. Tenho condições de representar a Federação Brasil da Esperança nesse projeto, especialmente pela minha experiência nas eleições de 2020, em que fomos para o segundo turno”, destaca Célia.

O ponto de convergência entre Célia e César Lucas, na conversa que ambos tiveram com a reportagem, é sobre a organização das comissões estaduais e municipais da Federação Brasil da Esperança no Estado.

Os dois políticos sustentam que, diferentemente do que ocorre em âmbito nacional, os partidos federados desde 2022 não contam com órgãos executivos municipais estruturados, ficando a cargo da Comissão Executiva Nacional as principais decisões relacionadas a assuntos político-administrativos.

Em cidades com mais de 200 mil habitantes, por exemplo, como é o caso de Cariacica, é o órgão nacional quem decide que candidatura majoritária deverá vingar.

O que dizem os presidentes dos partidos

Os presidentes do PV, do PT e do PCdoB no Estado foram procurados para comentar as pré-candidaturas em Cariacica, bem como a situação da Comissão Municipal na cidade.

O chefe do PCdoB no Estado, Neio Lúcio Ferreira, confirma, nesta segunda-feira (13), que a formação das comissões estaduais e municipais ainda está pendente. Entretanto, ele ressalta que estão sendo feitos esforços para solucionar essa situação até as convenções partidárias, previstas para começarem em 20 de julho, conforme o calendário eleitoral.

Sobre o lançamento de pré-candidaturas por parte dos partidos federados, como no caso de PV e PT, o presidente estadual do PCdoB revela que, atualmente, o clima na Federação Brasil da Esperança em Cariacica é de divisão, já que também há membros simpáticos ao projeto de reeleição de Euclério Sampaio.

Os presidentes do PV e do PT no Estado não retornaram aos contatos da reportagem, feito via ligações e mensagens de texto.

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta