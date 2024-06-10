Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleições 2024

Euclério admite ter ex-secretária como vice na disputa em Cariacica

Shymenne Benevicto de Castro deixou a Secretaria de Governo e Recursos Humanos do município no último dia 6, dentro do prazo de desincompatibilização
Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

10 jun 2024 às 15:50

Publicado em 10 de Junho de 2024 às 15:50

Shymenne Benevicto de Castro, secretária municipal de Governo e Recursos Humanos de Cariacica
Shymenne Benevicto de Castro pode figurar como vice na chapa de Euclério Crédito: Vinícius Viana
O atual prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio (MDB), confirmado como pré-candidato à reeleição, afirmou à reportagem de A Gazeta, nesta segunda-feira (10), que há grande possibilidade de Shymenne Benevicto de Castro, ex-secretária de Governo e Recursos Humanos do município, figurar como sua vice na corrida eleitoral deste ano.
"Tem uma possibilidade grande de ser ela. É um quadro técnico excelente, que também figuraria muito bem como vice", disse Euclério.
Filiada ao PSB, partido do govenador Renato Casagrande, de quem Euclério é aliado, Shymenne deixou a Secretaria Municipal no último dia 6, prazo estipulado pela Justiça Eleitoral para que secretários e subsecretários se desligassem de suas funções nos órgãos públicos para disputar o cargo de prefeito ou vice nas eleições deste ano.

Veja Também

'Tem ala petista que apoia Euclério', diz presidente do PT em Cariacica

Mesmo tendo dado todos os indícios, durante a conversa com a reportagem, de que Shymenne tem grande chance de ser confirmada em sua chapa, Euclério brincou e disse que o nome do vice só será anunciado "aos 48 minutos do segundo tempo", ou seja, com as convenções – previstas para começar em 20 de julho e ir até 5 de agosto – já em andamento.
Euclério admite ter ex-secretária como vice na disputa em Cariacica
Por fim, o prefeito disse que segue trabalhando e dialogando em busca da solidificação, por meio alianças político-partidárias, de seu projeto de continuar comandando Cariacica por mais quatro anos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cariacica Eleições espírito santo Renato Casagrande Partido Político Euclério Sampaio Prefeitura de Cariacica Eleições 2024
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ex de Ivete Sangalo, Daniel Cady fala sobre a cantora
Imagem de destaque
4 erros financeiros que podem fechar a sua empresa no primeiro ano
Imagem de destaque
Presença de mulheres no quadro da Petrobras no ES triplica em 4 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados