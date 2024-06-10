Euclério admite ter ex-secretária como vice na disputa em Cariacica

"Tem uma possibilidade grande de ser ela. É um quadro técnico excelente, que também figuraria muito bem como vice", disse Euclério.

Mesmo tendo dado todos os indícios, durante a conversa com a reportagem, de que Shymenne tem grande chance de ser confirmada em sua chapa, Euclério brincou e disse que o nome do vice só será anunciado "aos 48 minutos do segundo tempo", ou seja, com as convenções – previstas para começar em 20 de julho e ir até 5 de agosto – já em andamento.