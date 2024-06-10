O atual prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio (MDB), confirmado como pré-candidato à reeleição, afirmou à reportagem de A Gazeta, nesta segunda-feira (10), que há grande possibilidade de Shymenne Benevicto de Castro, ex-secretária de Governo e Recursos Humanos do município, figurar como sua vice na corrida eleitoral deste ano.
"Tem uma possibilidade grande de ser ela. É um quadro técnico excelente, que também figuraria muito bem como vice", disse Euclério.
Filiada ao PSB, partido do govenador Renato Casagrande, de quem Euclério é aliado, Shymenne deixou a Secretaria Municipal no último dia 6, prazo estipulado pela Justiça Eleitoral para que secretários e subsecretários se desligassem de suas funções nos órgãos públicos para disputar o cargo de prefeito ou vice nas eleições deste ano.
Mesmo tendo dado todos os indícios, durante a conversa com a reportagem, de que Shymenne tem grande chance de ser confirmada em sua chapa, Euclério brincou e disse que o nome do vice só será anunciado "aos 48 minutos do segundo tempo", ou seja, com as convenções – previstas para começar em 20 de julho e ir até 5 de agosto – já em andamento.
Euclério admite ter ex-secretária como vice na disputa em Cariacica
Por fim, o prefeito disse que segue trabalhando e dialogando em busca da solidificação, por meio alianças político-partidárias, de seu projeto de continuar comandando Cariacica por mais quatro anos.