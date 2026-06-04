Condomínio processa Fabio Porchat por supostas dívidas de mais de R$ 21 mil no Rio

O humorista e apresentador Fabio Porchat é alvo de uma ação judicial movida por um condomínio do Rio de Janeiro que cobra R$ 21.287,16 em despesas condominiais supostamente não quitadas.
Publicado em 04 de Junho de 2026 às 13:58
O humorista e apresentador Fabio Porchat é alvo de uma ação judicial movida por um condomínio do Rio de Janeiro que cobra R$ 21.287,16 em despesas condominiais supostamente não quitadas.
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