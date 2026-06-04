Condomínio processa Fabio Porchat por supostas dívidas de mais de R$ 21 mil no Rio

O humorista e apresentador Fabio Porchat é alvo de uma ação judicial movida por um condomínio do Rio de Janeiro que cobra R$ 21.287,16 em despesas condominiais supostamente não quitadas.

O processo foi distribuído em 5 de maio deste ano e tramita na 13ª Vara Cível da Comarca da Capital do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ).





De acordo com Tribunal, a ação foi ajuizada sob a classe de Procedimento Comum Cível e está sob responsabilidade do juiz Pedro Antonio de Oliveira Junior.





Nos autos, não há pedido de tutela de urgência nem registro de requerimento de justiça gratuita. Também não consta, até o momento, pedido de penhora ou apreensão de bens. Procurado pela reportagem via WhatsApp, Fabio Porchat afirma que desconhece a ação. A assessoria dele não respondeu.





Segundo informações do processo, o condomínio declarou ter esgotado as tentativas de resolução amigável do impasse antes de recorrer ao Judiciário. A parte autora também manifestou formalmente desinteresse na realização de uma audiência de conciliação.





O caso segue em tramitação e consta como "em movimento" no sistema do TJRJ. Até o momento, não há decisão de mérito registrada nos dados públicos disponíveis da ação.



