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Condomínio processa Fabio Porchat por supostas dívidas de mais de R$ 21 mil no Rio

Autor afirma ter esgotado tentativas de acordo amigável e dispensou audiência de conciliação
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 04 de Junho de 2026 às 13:58

O ator, diretor, humorista e apresentador Fábio Porchat estreia o espetáculo
Humorista Fábio Porchat, inicialmente, defendeu Leo Lins Mathilde Missioneiro (F)/Folhapress

O humorista e apresentador Fabio Porchat é alvo de uma ação judicial movida por um condomínio do Rio de Janeiro que cobra R$ 21.287,16 em despesas condominiais supostamente não quitadas.


O processo foi distribuído em 5 de maio deste ano e tramita na 13ª Vara Cível da Comarca da Capital do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ).


De acordo com Tribunal, a ação foi ajuizada sob a classe de Procedimento Comum Cível e está sob responsabilidade do juiz Pedro Antonio de Oliveira Junior.


Nos autos, não há pedido de tutela de urgência nem registro de requerimento de justiça gratuita. Também não consta, até o momento, pedido de penhora ou apreensão de bens. Procurado pela reportagem via WhatsApp, Fabio Porchat afirma que desconhece a ação. A assessoria dele não respondeu.


Segundo informações do processo, o condomínio declarou ter esgotado as tentativas de resolução amigável do impasse antes de recorrer ao Judiciário. A parte autora também manifestou formalmente desinteresse na realização de uma audiência de conciliação.


O caso segue em tramitação e consta como "em movimento" no sistema do TJRJ. Até o momento, não há decisão de mérito registrada nos dados públicos disponíveis da ação.


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