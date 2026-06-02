Cantora do ES se apresenta no Domingão e é elogiada por Luciano Huck: “Rihanna capixaba”

O talento capixaba brilhou no palco do Domingão do Huck no último domingo (31). A jovem cantora Hevellyn Valadão, nascida e criada em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, participou do quadro “3 minutos para brilhar”, interpretando a música “Diamonds” da artista Rihanna.
A performance rendeu até o título de “Rihanna capixaba”, dado pelo apresentador Luciano Huck. Perguntada sobre o sentimento com a apresentação, a artista não escondeu a emoção de cantar pela primeira vez em rede nacional.
Me senti muito em um sonho, só que dessa vez ele se tornou real
Hevellyn Valadão, cantora capixaba
E os elogios não pararam. Uma das participantes do programa no dia, a cantora Luísa Sonza, também se emocionou com a apresentação da jovem.
Você é maravilhosa, você está pronta, te desejo o melhor, mas já tem tudo para viver nessa carreira
Luísa Sonza, cantora
No caminho de volta ao Espírito Santo, Hevellyn falou sobre a recepção de volta ao Estado. “Antes mesmo de chegar, a internet estava bombando aqui pelo Espírito Santo. Alguns familiares e pessoas de Ponte do Itabapoana me receberam com carinho, e me parabenizaram muito”, contou.
E, ao que tudo indica, esse foi só o começo da carreira da jovem artista nos palcos. Ainda sem revelar as novidades, Hevellyn deu pistas sobre novas portas que se abriram. “Há especulações de que possa rolar colaborações minhas em algumas festas por aí”, completou.
Superação pela arte
Hevellyn começou a cantar na igreja, um espaço onde ela conseguiu se manter praticando e desenvolvendo. Mesmo assim, ela ainda não conseguiu tornar a música a sua profissão. Durante o programa, a história de Hevellyn foi contada, com o carnavalesco Milton Cunha indo até a residência da família da jovem artista na área rural de Mimoso do Sul e a levando até o palco do Domingão. Confira: