Cantora do ES se apresenta no Domingão e é elogiada por Luciano Huck: “Rihanna capixaba”

No caminho de volta ao Espírito Santo, Hevellyn falou sobre a recepção de volta ao Estado. “Antes mesmo de chegar, a internet estava bombando aqui pelo Espírito Santo. Alguns familiares e pessoas de Ponte do Itabapoana me receberam com carinho, e me parabenizaram muito”, contou.





E, ao que tudo indica, esse foi só o começo da carreira da jovem artista nos palcos. Ainda sem revelar as novidades, Hevellyn deu pistas sobre novas portas que se abriram. “Há especulações de que possa rolar colaborações minhas em algumas festas por aí”, completou.