Escritora Cora Made fala sobre arte e produção cultural em evento gratuito no ES

A escritora, roteirista e produtora cultural Cora Made será a convidada da próxima edição do Prosas Literárias, que acontece nesta terça-feira (2), às 19h30, no Espaço Thelema, no Centro de Vitória. Com entrada gratuita, o encontro propõe uma conversa sobre processos criativos, produção cultural e os desafios de atuar na cena artística capixaba.
Natural de Guarapari, Cora construiu uma trajetória que reúne literatura, audiovisual e gestão cultural. Autora dos livros Fenda e Vulcão e Zinabre, ela aborda em sua obra temas como afetos, relações humanas, saúde mental e os impactos do isolamento social.
Um dos destaques de sua carreira foi a criação da websérie Arte Emergencial, lançada em 2021. O projeto reuniu artistas, educadores, psicólogos e pesquisadores para discutir os impactos da pandemia de Covid-19 na produção cultural e o papel da arte durante o período de isolamento.
Além da atuação como escritora, Cora é fundadora da Made Produções, produtora voltada para projetos ligados aos direitos humanos. O encontro terá mediação do editor e livreiro Gabriel Nascimento e integra a programação do Festival Entrelaços.
O Festival Entrelaços faz parte das comemorações dos sete anos do Espaço Thelema e prevê uma programação continuada até 2027, reunindo mais de 60 artistas e agentes culturais em atividades voltadas à formação de público, diversidade artística e fortalecimento da cena cultural capixaba.
Programe-se
Prosas Literárias com Cora Made
Data: 2 de junho (terça-feira)
Horário: 19h30
Local: Espaço Thelema – Rua Graciano Neves, Centro de Vitória
Entrada gratuita
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