Escritora Cora Made fala sobre arte e produção cultural em evento gratuito no ES

A escritora, roteirista e produtora cultural Cora Made será a convidada da próxima edição do Prosas Literárias, que acontece nesta terça-feira (2), às 19h30, no Espaço Thelema, no Centro de Vitória. Com entrada gratuita, o encontro propõe uma conversa sobre processos criativos, produção cultural e os desafios de atuar na cena artística capixaba.





Natural de Guarapari, Cora construiu uma trajetória que reúne literatura, audiovisual e gestão cultural. Autora dos livros Fenda e Vulcão e Zinabre, ela aborda em sua obra temas como afetos, relações humanas, saúde mental e os impactos do isolamento social.





Um dos destaques de sua carreira foi a criação da websérie Arte Emergencial, lançada em 2021. O projeto reuniu artistas, educadores, psicólogos e pesquisadores para discutir os impactos da pandemia de Covid-19 na produção cultural e o papel da arte durante o período de isolamento.