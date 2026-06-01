Frei Betto participa de pré-estreia gratuita de documentário em Vitória

O escritor, teólogo e ativista Frei Betto estará em Vitória na próxima semana para a pré-estreia do documentário Fraternura, que apresenta um retrato mais pessoal de sua trajetória. A exibição acontece no dia 2 de junho, às 19h30, no Metrópolis Cineclube, localizado na Universidade Federal do Espírito Santo, com entrada gratuita sujeita à lotação.





Dirigido por Evanize Sydow e Américo Freire, o filme foca nos afetos, nas amizades e nas relações familiares que marcaram a vida de Frei Betto. A produção também revisita um dos períodos mais importantes da história recente do Brasil ao abordar as consequências da prisão do religioso durante a ditadura militar.





O documentário reúne imagens raras e depoimentos emocionantes de familiares e amigos, revelando aspectos pouco conhecidos de uma das figuras mais influentes da vida intelectual, religiosa e política brasileira.