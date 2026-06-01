Frei Betto participa de pré-estreia gratuita de documentário em Vitória

O escritor, teólogo e ativista Frei Betto estará em Vitória na próxima semana para a pré-estreia do documentário Fraternura, que apresenta um retrato mais pessoal de sua trajetória. A exibição acontece no dia 2 de junho, às 19h30, no Metrópolis Cineclube, localizado na Universidade Federal do Espírito Santo, com entrada gratuita sujeita à lotação.
Dirigido por Evanize Sydow e Américo Freire, o filme foca nos afetos, nas amizades e nas relações familiares que marcaram a vida de Frei Betto. A produção também revisita um dos períodos mais importantes da história recente do Brasil ao abordar as consequências da prisão do religioso durante a ditadura militar.
O documentário reúne imagens raras e depoimentos emocionantes de familiares e amigos, revelando aspectos pouco conhecidos de uma das figuras mais influentes da vida intelectual, religiosa e política brasileira.
Conhecido por sua atuação junto a movimentos populares e pela defesa dos direitos humanos, Frei Betto construiu uma trajetória que atravessa temas como fé, educação, política e justiça social.
Fraternura é o terceiro filme de uma série de quatro documentários produzidos sobre o legado do escritor. Os dois primeiros trabalhos abordaram sua atuação como educador popular e sua extensa produção literária, que reúne romances, ensaios, memórias e obras voltadas ao público infantojuvenil.
O quarto documentário da série terá como foco as cartas escritas por Frei Betto durante o período em que esteve preso pelo regime militar.
Além da exibição, o público terá a oportunidade de acompanhar a presença do próprio Frei Betto e dos diretores do filme, tornando a sessão um encontro especial para interessados em cinema, história, literatura e memória política brasileira.
Serviço
Pré-estreia de "Fraternura"
Data: 2 de junho
Horário: 19h30
Local: Metrópolis Cineclube – Universidade Federal do Espírito Santo
Entrada gratuita, sujeita à lotação da sala
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