Messi iguala recorde de Cafu com 3 finais de Copas do Mundo no currículo

A classificação da Argentina para a final da Copa do Mundo de 2026 dá a Lionel Messi mais um recorde, desta vez compartilhado com um brasileiro. O argentino vai igualar Cafu como um dos únicos a disputar três finais da competição.





Até nesta sexta-feira (17), Cafu é o único jogador da história a disputar 3 finas de Copas do Mundo. O brasileiro esteve na seleção em 1998, 2002 e 2006 conquistando o pentacampeonato em edição na Coreia do Sul e Japão e sendo vice-campeão nas outras duas oportunidades.





Messi vai igualar essa marca no domingo, na final contra a Espanha. O argentino foi campeão mundial em 2022, no Qatar, após ter amargado o vice em 2014, contra a Alemanha aqui no Brasil.





Outros 4 jogadores chegaram ao mesmo número de finais em Copas do Mundo, mas não entraram em campo. São os casos de Pierre Littbarski e Lothar Matthaeus ambos estiveram no elenco da Alemanha que disputou 1982, 1986 e 1990. No entanto, Littbarski ficou no banco em 86, enquanto Matthaus foi reserva na edição de 82.





Ronaldo Fenômeno também esteve em 3 finais de Copa do Mundo: 1994, 1998 e 2002. O brasileiro não jogou a decisão de 94, nos Estados Unidos, quando tinha apenas 18 anos.



