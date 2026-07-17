7 dicas para transformar o seu primeiro imóvel em um lar

O planejamento adequado ajuda a transformar o novo imóvel em um lar funcional Crédito: Projeto: BMA Studio | Imagem: Guilherme Pucci

Conquistar a casa própria é um dos principais objetivos de muitas pessoas, por representar segurança e independência, além de simbolizar o começo de uma nova fase. Ao receber as chaves do novo imóvel, começa uma etapa igualmente importante: transformar o espaço em um lar funcional, confortável e que reflita a personalidade dos moradores.

Para tornar esse processo mais simples, o arquiteto Bruno Moraes, do Studio BMA, reuniu algumas dicas para ajudar no planejamento e na organização de cada ambiente. Confira!

1. Priorize móveis versáteis e funcionais

Muitas vezes, na empolgação de arrumar tudo, os moradores se esquecem de que, no decorrer do dia a dia, uma série de novas necessidades pode aparecer. “A dica é pensar em móveis que se adaptem a essas mudanças”, afirma Bruno Moraes.

A disposição dos móveis em relação às janelas e varandas contribui para uma melhor ventilação e conservação dos ambientes Crédito: Projeto: BMA Studio | Imagem: Guilherme Pucci

2. Aproveite a iluminação e a ventilação natural

Antes de mobiliar o apartamento, é importante analisar como ficará a disposição de tudo em relação às janelas e varandas. O ideal é deixar os armários próximos, preferencialmente de frente para elas, para ventilar e prevenir a umidade.

3. Planeje cada espaço do imóvel

Móveis e ambientes multifuncionais são excelentes opções para quem vai morar em apartamentos pequenos. Investir em peças que desempenham mais de uma função ajuda a tornar a rotina mais prática e contribui para um imóvel mais organizado e confortável.

Pontos de luz adaptáveis garantem mais praticidade para quem monta o apartamento aos poucos Crédito: Projeto: BMA Studio | Imagem: Guilherme Pucci

4. Invista em pontos de luz versáteis

Na maioria das vezes, as pessoas decoram o primeiro apartamento aos poucos. Por isso, uma dica é optar por luminárias que permitam mudar a direção da luz e acrescentar novos pontos de iluminação, como os trilhos com spots. Esses modelos podem ser adaptados conforme as alterações no layout do ambiente.

5. Faça uma lista do que você tem

É importante relacionar os seus pertences pessoais e verificar se eles cabem no espaço. Isso ajuda a pensar em como você vai armazená-los e planejar os armários. “Antes da reforma do meu apartamento, a cozinha e a lavanderia tinham o mesmo tamanho. Optamos por diminuir a área de serviço a fim de ampliar a bancada e ter gavetas extras na cozinha”, conta o arquiteto Bruno Moraes.

O uso de cobogós permite delimitar espaços de forma versátil, unindo estética e praticidade Crédito: Projeto: BMA Studio | Imagem: Luis Gomes

6. Aposte no uso de cobogós

O revestimento vazado é uma opção charmosa para delimitar os ambientes, sem bloqueá-los visualmente (sendo possível voltar ao layout original quando quiser). Dependendo do modelo, o cobogó pode ser uma alternativa mais prática e rápida que erguer uma parede, pois alguns já vêm com acabamento.

7. Atenção na escolha dos pisos

Outra dica interessante é com relação aos pisos: se for um imóvel pequeno, é possível utilizar o mesmo piso no apartamento inteiro. Essa solução contribui para a sensação de amplitude e unidade visual.

Uma análise cuidadosa antes da compra pode evitar problemas e garantir que o imóvel atenda às necessidades dos futuros moradores Crédito: Projeto: BMA Studio | Imagem: Guilherme Pucci

O que olhar antes de comprar o seu apartamento

Na hora de escolher um imóvel, é importante verificar alguns pontos para garantir que o espaço atenda às suas necessidades e expectativas. São eles:

1. Observe a posição solar do imóvel

Fique atento se o apartamento fica na face norte ou sul do edifício. Se for ao norte, por exemplo, haverá sol no apartamento o dia inteiro. Se for ao sul, então quase não irá bater sol . Isso influencia totalmente o layout do projeto.

2. Entenda as limitações de estrutura do prédio

Outro aspecto importante é ver o modelo de construção do prédio. Se a maioria das paredes é de alvenaria estrutural, não é possível fazer tantas alterações.

3. Atenção com torneiras, chuveiros e ralos

Bruno Moraes indica alguns truques para verificar se a hidráulica está adequada: o primeiro é levar um balde com água e jogar nos ralos para verificar a inclinação entregue pela construtora . Também se deve abrir torneiras e chuveiros e deixar a água escorrer. Se houver algum vazamento nos sifões, eles vão aparecer após uns 2 ou 3 minutos.

4. Verifique as saídas de eletricidade

Para fazer uma vistoria de elétrica, Bruno Moraes indica outro truque simples: “Você só precisa levar o celular e o carregador para testar em todas as tomadas”, finaliza o arquiteto.