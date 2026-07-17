Milton Nascimento: saiba quando a pneumonia pode ser perigosa

Quando pode ser considerada perigosa?
A médica explica que as fases da pneumonia são: a fase inicial, que chamamos de congestão, onde se inicia a defesa do organismo contra o agente causador. "A segunda fase chamamos de hepatização, em que o pulmão perde sua aparência de esponja e fica consolidado como o fígado é quando conseguimos ver a imagem na radiografia de tórax, e a fase de resolução da doença", explica Soraia Bernardo.
Ela ressalta que o perigo da pneumonia se deve por vários fatores. Primeiro pela virulência do agente (quanto agressivo ele é), qual a quantidade de agentes causadores conseguiu atingir nosso pulmão. "Também depende de como estão nossas defesas locais e sistêmicas. Sabemos que pacientes com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) e fumantes tem a defesa local diminuídas e pessoas com diabetes, AIDS e usando quimioterápicos tem as defesas gerais comprometidas". Em idosos ou qualquer outra idade, a doença pode evoluir com complicações quando não é tratada de forma adequada.