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Milton Nascimento: saiba quando a pneumonia pode ser perigosa

Os principais sintomas da doença são febre, tosse, falta de ar, dor e/ou dificuldade para respirar, tosse com secreção, muco amarelado

Publicado em 17 de Julho de 2026 às 14:28

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

17 jul 2026 às 14:28
Milton Nascimento foi internado com um quadro de pneumonia Fabio Rocha/Divulgação/Globo
O cantor Milton Nascimento foi internado nesta quinta-feira (16) por conta de um quadro de pneumonia. De acordo com nota publicada nas redes sociais, ele segue estável e apresenta boa evolução clínica.

A pneumonia foi classificada como uma "intercorrência comum" em seu quadro de saúde. A informação foi divulgada em nota publicada nas redes sociais do artista.

Ele está hospitalizado desde ontem (16) e segue estável, com boa evolução clínica. Segundo a nota, o artista está tendo todo o suporte necessário e sendo assistido pela equipe médica. 

A pneumonia é uma infecção respiratória que afeta os pulmões, pode ser causada por bactérias, vírus e fungos. Ela pode ser viral ou bacteriana, e geralmente atinge o paciente quando o seu sistema imunológico está fraco. Pode ser causada por vírus, fungos ou bactérias.

A pneumologista Soraia Bernardo Monteiro Cardoso diz que a pneumonia pode ser causada por vírus como o Influenza e vírus sincicial respiratório, por bactérias como o Pneumococo e o Micoblasma, por fungos que atingem mais pessoas com imunidade muito baixa e também parasitas que, no seu ciclo evolutivo, passam pelo pulmão, como é o caso do Ascaris lumbricoides.

Dentre os principais sintomas da pneumonia estão febre, tosse, falta de ar, dor e/ou dificuldade para respirar, tosse com secreção, muco amarelado. "Os principais sintomas são tosse que pode ser seca, mas geralmente tem catarro amarelado, dor torácica e, se pegar uma extensão pulmonar maior que 50%, o paciente pode ter dispneia (falta de ar). O paciente também apresenta sintomas gerais como febre, falta de apetite e má disposição. Na maioria dos casos são sintomas agudos de 2 a 7 dias de início", diz Soraia Bernardo Monteiro Cardoso.

A pneumologista Milena Cerezoli destaca que nem sempre a tosse aparece como um sinal da pneumonia, portanto, é importante observar outros sintomas. “Em idosos, por exemplo, muitas vezes os únicos sinais são prostração, mudança do estado mental (podem ficar mais sonolentos ou mesmo agitados, confusos), redução do apetite e perda da capacidade de andar subitamente, ficando acamado”, detalha.

O diagnóstico é feito pela história, exame físico geral e pulmonar e radiografia de tórax. "E o tratamento depende da causa, mas é importante manter o paciente bem hidratado, usar analgésicos, antitérmicos e antibióticos", diz Soraia Bernardo Monteiro Cardoso.

Quando pode ser considerada perigosa?

A médica explica que as fases da pneumonia são: a fase inicial, que chamamos de congestão, onde se inicia a defesa do organismo contra o agente causador. "A segunda fase chamamos de hepatização, em que o pulmão perde sua aparência de esponja e fica consolidado como o fígado é quando conseguimos ver a imagem na radiografia de tórax, e a fase de resolução da doença", explica Soraia Bernardo.


Ela ressalta que o perigo da pneumonia se deve por vários fatores. Primeiro pela virulência do agente (quanto agressivo ele é), qual a quantidade de agentes causadores conseguiu atingir nosso pulmão. "Também depende de como estão nossas defesas locais e sistêmicas. Sabemos que pacientes com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) e fumantes tem a defesa local diminuídas e pessoas com diabetes, AIDS e usando quimioterápicos tem as defesas gerais comprometidas". Em idosos ou qualquer outra idade, a doença pode evoluir com complicações quando não é tratada de forma adequada.

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