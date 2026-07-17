Milton Nascimento: saiba quando a pneumonia pode ser perigosa

A médica explica que as fases da pneumonia são: a fase inicial, que chamamos de congestão, onde se inicia a defesa do organismo contra o agente causador. "A segunda fase chamamos de hepatização, em que o pulmão perde sua aparência de esponja e fica consolidado como o fígado é quando conseguimos ver a imagem na radiografia de tórax, e a fase de resolução da doença", explica Soraia Bernardo.



