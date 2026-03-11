Infecção respiratória

Carlos Alberto de Nóbrega: entenda por que a pneumonia em idosos pode ser grave

A pneumonia é uma infecção respiratória que afeta os pulmões, pode ser causada por bactérias, vírus e fungos

O apresentador Carlos Alberto de Nóbrega foi internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após apresentar um quadro de pressão alta. Durante os exames realizados na unidade hospitalar, os médicos identificaram também um início de pneumonia.

Nas redes sociais, o próprio humorista explicou que foi ao hospital para investigar um problema e acabou descobrindo outro durante os exames. Ele disse que a preocupação maior é a pneumonia devido à idade. Nesta quarta-feira (11), o artista recebeu alta após três internado.

Entenda o perigo da doença

A pneumonia é uma infecção respiratória que afeta os pulmões, pode ser causada por bactérias, vírus e fungos. É uma infecção das vias aéreas inferiores. Ela pode ser viral ou bacteriana, e geralmente atinge o paciente quando o seu sistema imunológico está fraco. Pode ser causada por vírus, fungos ou bactérias. "É uma inflamação no pulmão que, dependendo da gravidade, pode levar a falta de ar, produção de secreção e dor no peito", diz a pneumologista Carla Bulian, do Hospital Santa Rita.

Dentre os principais sintomas da pneumonia estão febre, tosse, falta de ar, dor e/ou dificuldade para respirar, tosse com secreção, muco amarelado. A pneumologista Milena Cerezoli destaca que nem sempre a tosse aparece como um sinal da pneumonia, portanto, é importante observar outros sintomas. “Em idosos, por exemplo, muitas vezes os únicos sinais são prostração, mudança do estado mental (podem ficar mais sonolentos ou mesmo agitados, confusos), redução do apetite e perda da capacidade de andar subitamente, ficando acamado”, detalha.

Pacientes com múltiplas comorbidades ou que apresentem evolução do quadro com sinais de gravidade que precisem de internação, como confusão mental, redução da pressão arterial, insuficiência respiratória, necessidade de suporte ventilatório, bem como alterações de outros órgãos e grande extensão do acometimento pulmonar, estão entre os maiores riscos de óbito pela doença. “É um quadro potencialmente grave, com risco maior nos extremos de idade, ou seja, abaixo dos 5 e acima dos 65 anos”, alerta.



Carla Bulian diz que doença em idosos pode ser grave. "Devido ao envelhecimento pode apresentar uma deficiência do sistema imune, além de apresentar doenças crônicas, aumentando o potencial de gravidade".

Em idosos ou qualquer outra idade, a doença pode evoluir com complicações quando não é tratada de forma adequada Carla Bulian Pneumologista

O tratamento da pneumonia é feito por meio de antibióticos. Após avaliação de um especialista é recomendado repouso e ingestão de líquidos.



