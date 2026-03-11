Se cuida

Benefícios do quiabo: 8 motivos para incluí-lo na dieta

Presente na mesa dos brasileiros, esse vegetal é rico em fibras e nutrientes essenciais para o corpo

Publicado em 11 de março de 2026 às 19:11

O quiabo oferece uma série de benefícios à saúde graças ao seu perfil nutricional Crédito: Imagem: Nungning20 | Shutterstock

O quiabo é apreciado pelo sabor delicado e textura particular, sendo um ingrediente versátil na culinária de diversos países. Nativo da África, ele se espalhou pelo mundo, especialmente em regiões tropicais e subtropicais. No Brasil, é muito utilizado em pratos tradicionais como a famosa quiabada e o frango com quiabo. Além de saboroso, ele também oferece uma série de benefícios à saúde graças ao seu perfil nutricional rico em fibras, vitaminas e antioxidantes.

Abaixo, conheça 8 benefícios do quiabo para a saúde e como usá-lo no dia a dia para ter uma dieta saudável e saborosa!

1. Melhora a saúde digestiva

Rico em fibras solúveis e insolúveis, o quiabo facilita o trânsito intestinal, o que ajuda a prevenir a constipação e melhora a saúde digestiva como um todo. Segundo a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA) da Universidade de São Paulo e do Food Research Center, 100 g do alimento cozido fornecem cerca de 3,13 g de fibras alimentares. A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda o consumo diário de 25 g de fibras para adultos, no mínimo.

2. Fortalece o sistema imunológico

A combinação de antioxidantes e vitamina C presentes no quiabo fortalece o sistema imunológico, ajudando o organismo a combater infecções, resfriados e gripes. Esse benefício é potencializado quando o quiabo é consumido fresco e de maneira regular​. Segundo a OMS e o Ministério da Saúde do Brasil, a recomendação diária de vitamina C para adultos é de 90 mg para homens e 75 mg para mulheres. O alimento cozido fornece cerca de 2,68 mg a cada 100 g, conforme a TBCA.

3. Ajuda a reduzir os níveis de colesterol

No Brasil, cerca de 4 em cada 10 adultos apresentam níveis alterados de colesterol, segundo alerta da Sociedade Brasileira de Cardiologia. O elevado nível de LDL (o chamado “colesterol ruim”) aumenta significativamente o risco de infarto e acidente vascular cerebral (AVC), doenças que vitimaram juntas 20.184 brasileiros em todo o país apenas no primeiro semestre de 2025, conforme registro do DataSUS, do Ministério da Saúde.

As fibras solúveis do quiabo ajudam a reduzir o colesterol ruim (LDL) no sangue, promovendo a saúde cardiovascular. O consumo frequente desse vegetal também pode ajudar a diminuir a pressão arterial e melhorar a circulação sanguínea.

4. Tem ação antioxidante

Por ser rico em antioxidantes , o quiabo ajuda a neutralizar os radicais livres, auxiliando na prevenção do envelhecimento precoce. Essas substâncias são formadas naturalmente durante processos metabólicos e podem surgir devido à exposição a fatores como poluição e estresse. Em excesso, os radicais livres podem provocar danos celulares e contribuir para o envelhecimento precoce.

5. Contribui para a saúde dos ossos

Conforme dados da TBCA, cerca de 100 g de quiabo cru fornecem 84,3 mg de cálcio e 45,5 mg de magnésio. Esses nutrientes participam da formação e da manutenção da estrutura dos ossos e dentes, contribuindo para mantê-los fortes ao longo da vida. O consumo regular do alimento pode ajudar a complementar a ingestão desses minerais, especialmente em dietas com menor consumo de laticínios.

Isso é importante principalmente porque, segundo o Ministério da Saúde, estima-se que 50% das mulheres e 20% dos homens com idade igual ou superior a 50 anos sofrerão com alguma fratura osteoporótica ao longo da vida.

O quiabo é um aliado importante durante a gravidez, pois é rico em folato, nutriente essencial para o desenvolvimento saudável do feto Crédito: Imagem: Ground Picture | Shutterstock

6. Promove a saúde gestacional

Durante a gravidez, o quiabo é um aliado importante, pois é rico em folato, a forma natural da vitamina B9, essencial para o desenvolvimento do feto. Incluir o alimento na dieta contribui para uma gestação mais saudável​. A ingestão diária recomendada de folato para adultos é de 400 microgramas. No entanto, durante a gravidez, a necessidade aumenta, uma vez que também é essencial para o crescimento e desenvolvimento saudável do feto.

7. Ajuda a prevenir a anemia

O quiabo é uma fonte natural de ferro e ácido fólico , nutrientes que contribuem para a produção de hemoglobina e prevenção de anemias. Incluir o alimento na dieta ajuda a aumentar os níveis de ferro no sangue, especialmente em pessoas com maior risco de anemia.

A deficiência de ferro — mais conhecida, em sua forma avançada, como anemia ferropriva — é uma condição que afeta cerca de 30% das mulheres brasileiras, de acordo com a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde de 2022. Informações do Departamento de Informação e Informática do SUS (DataSUS) mostram que, de janeiro a maio de 2025, 6.602 internações foram causadas por esse quadro em todo o país, sendo mais prevalente no sexo feminino e em idosos, que correspondem a 52% dos afetados por faixa etária.

8. Auxilia no controle da glicemia

O quiabo ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue, sendo uma ótima opção para quem busca prevenir ou tratar o diabetes tipo 2. Suas fibras solúveis retardam a absorção dos carboidratos, evitando picos de glicose no sangue e melhorando a resistência à insulina.

O diabetes mellitus é uma condição que atinge mais de 20 milhões de pessoas no Brasil, segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes. Além disso, a Federação Internacional de Diabetes aponta que o país ocupa o 6º lugar no mundo entre as nações com mais pessoas diabéticas.

Formas de consumir o quiabo

O quiabo pode ser consumido de várias maneiras, seja para enriquecer o sabor dos pratos ou para aproveitar melhor seus nutrientes. Confira algumas sugestões:

Salteado com temperos: refogue o quiabo com alho, cebola e especiarias como cúrcuma e pimenta-do-reino e sirva como um acompanhamento simples e nutritivo;

Assado com legumes: misture o quiabo com outros legumes, como cenoura e batata-doce, tempere com azeite e ervas e leve ao forno até ficar crocante;

Quiabo grelhado: grelhe o quiabo inteiro até dourar e sirva com molho de iogurte ou tahine para uma entrada leve;

Em sopas e caldos: adicione quiabo cortado em sopas de legumes ou caldos para dar textura e aumentar o valor nutricional;

Em saladas: cozinhe rapidamente o quiabo e adicione-o a saladas com folhas verdes, tomate e cebola para um toque exótico.

Cuidados importantes

Apesar dos diversos benefícios do quiabo para a saúde, é importante lembrar que seu consumo deve fazer parte de uma alimentação equilibrada e variada. O vegetal pode contribuir para o aporte de nutrientes importantes e complementar a dieta, mas não deve ser utilizado como substituto de tratamentos médicos ou de orientações de profissionais da saúde. Em casos de doenças ou condições específicas, o acompanhamento médico e nutricional é fundamental para garantir um cuidado adequado.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta