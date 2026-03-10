Entenda

Além do TSH: veja os principais exames da tireoide e para que servem

Para avaliar a tireoide, os médicos costumam começar com exames de sangue que analisam o funcionamento da glândula

Publicado em 10 de março de 2026 às 17:47

A tireoide produz hormônios que desempenham papéis vitais na regulação do metabolismo Crédito: Shutterstock

A tireoide é uma glândula em forma de borboleta que fica no pescoço que desde antes do nascimento já é importante. "Ela produz os hormônios tireoidianos (tiroxina ou T4 e triiodotironina ou T3), que desempenham papéis vitais na regulação do metabolismo, crescimento, desenvolvimento do sistema nervoso e metabolismo energético", explica o endocrinologista Ramon Marcelino.

Quando há alterações na produção hormonal, podem surgir diferentes problemas de saúde. As disfunções mais comuns são o hipotireoidismo e o hipertireoidismo, que apresentam manifestações clínicas distintas. No hipotireoidismo, quando há deficiência na produção dos hormônios da tireoide, os sintomas podem incluir fadiga, redução da capacidade funcional, ganho de peso, intolerância ao frio, constipação intestinal, pele seca, queda de cabelo, lentificação cognitiva e irregularidades menstruais.

Leia mais Endocrinologistas listam os principais sintomas de problemas na tireoide

Já no hipertireoidismo, caracterizado pelo excesso de hormônios tireoidianos, é comum que o paciente apresente perda de peso involuntária, taquicardia, tremores, ansiedade, irritabilidade, intolerância ao calor, sudorese aumentada, alterações no sono e aumento da frequência intestinal. Além das alterações hormonais, também podem ocorrer mudanças estruturais na glândula, como o aparecimento de bócio ou nódulos tireoidianos. "Ao perceber sintomas persistentes ou alterações no pescoço, é fundamental procurar um profissional de saúde. Com diagnóstico precoce e acompanhamento adequado, a grande maioria dos problemas da tireoide tem tratamento eficaz", diz o médico.



O endocrinologista diz que quando um problema na tireoide não é identificado e tratado corretamente, os sintomas tendem a ficar mais evidentes e persistentes com o passar do tempo. "No início, as alterações podem ser leves e até passar despercebidas. Muitas pessoas associam os sintomas ao estresse, cansaço do dia a dia ou mudanças na rotina. Mas, se o problema continua sem diagnóstico e tratamento, os sinais costumam se intensificar", diz Ramon.



Entre os problemas mais comuns estão cansaço excessivo, alterações no peso — como ganho de peso sem explicação ou perda de peso involuntária —, mudanças no humor, irritabilidade e dificuldade de concentração.



Os principais exames

Para avaliar a tireoide, os médicos costumam começar com exames de sangue que analisam o funcionamento da glândula. "O principal deles é o TSH, um hormônio produzido pela hipófise, uma glândula localizada no cérebro. O TSH funciona como um 'comando' para a tireoide, ele sinaliza se a glândula deve produzir mais ou menos hormônio tireoidiano", explica Ramon Marcelino.

Outro exame importante é o T4 livre. "O T4 é o hormônio produzido pela tireoide em maior quantidade e funciona como uma espécie de reserva hormonal do organismo, que depois pode ser convertido na forma mais ativa". Já o T3 é o hormônio que realmente exerce a maior parte dos efeitos no corpo. Em algumas situações específicas, o médico pode solicitar o T3 total para avaliar melhor a produção hormonal.

Além disso, também podem ser solicitados exames de anticorpos, como o anti-TPO e o TRAb. Esses exames ajudam a identificar doenças autoimunes da tireoide, que acontecem quando o próprio sistema imunológico passa a atacar a glândula. "Dependendo da situação, o médico também pode pedir ultrassom da tireoide, que ajuda a avaliar o tamanho da glândula e a presença de nódulos", finaliza o médico.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta