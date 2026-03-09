Entenda

Endocrinologista aponta suplementos essenciais para tireoide

Alguns nutrientes, como iodo e ferro, são fundamentais para a produção e regulação dos hormônios tireoidianos

Publicado em 9 de março de 2026 às 14:18

Quando há alterações na produção hormonal, podem surgir diferentes problemas de saúde Crédito: Shutterstock

A tireoide é uma glândula endócrina em formato de borboleta, localizada na parte anterior do pescoço. Ela é uma das maiores glândulas do corpo humano e desempenha um papel fundamental na regulação do nosso organismo.

O endocrinologista João Antônio Fernandes, da Unimed Sul Capixaba, explica que a tireoide é uma glândula localizada na parte anterior do pescoço responsável pela produção dos hormônios T3 (triiodotironina) e T4 (tiroxina). "Esses hormônios regulam o metabolismo do organismo, influenciando o gasto energético, a temperatura corporal, o funcionamento do coração, do cérebro, do intestino e até o crescimento e desenvolvimento. Ela atua como um verdadeiro regulador do ritmo do corpo".

Quando há alterações na produção hormonal, podem surgir diferentes problemas de saúde. As disfunções mais comuns são o hipotireoidismo e o hipertireoidismo, que apresentam manifestações clínicas distintas. No hipotireoidismo, quando há deficiência na produção dos hormônios da tireoide, os sintomas podem incluir fadiga, redução da capacidade funcional, ganho de peso, intolerância ao frio, constipação intestinal, pele seca, queda de cabelo, lentificação cognitiva e irregularidades menstruais.

Já no hipertireoidismo, caracterizado pelo excesso de hormônios tireoidianos, é comum que o paciente apresente perda de peso involuntária, taquicardia, tremores, ansiedade, irritabilidade, intolerância ao calor, sudorese aumentada, alterações no sono e aumento da frequência intestinal. Além das alterações hormonais, também podem ocorrer mudanças estruturais na glândula, como o aparecimento de bócio ou nódulos tireoidianos.

"Esses quadros merecem atenção porque os hormônios da tireoide participam de diversos processos metabólicos essenciais. Alterações nessa glândula podem afetar o funcionamento do coração, do sistema nervoso, do metabolismo e da fertilidade. Muitas vezes os sintomas são silenciosos ou confundidos com outras condições, o que torna importante investigar quando há sinais persistentes ou fatores de risco", reforça o médico.

Quando não tratadas, as doenças da tireoide podem causar complicações importantes. "O hipotireoidismo pode levar a alterações no colesterol, aumento do risco cardiovascular, infertilidade e comprometimento cognitivo. Já o hipertireoidismo pode provocar arritmias cardíacas, perda de massa muscular e óssea e alterações metabólicas relevantes", diz o médico.

Existem nutrientes específicos que funcionam como "ferramentas" necessárias para que a tireoide produza e converta seus hormônios de forma eficiente. "Alguns nutrientes são fundamentais para a produção e regulação dos hormônios tireoidianos", diz João Antônio Fernandes.



Nutrientes essenciais para o bom funcionamento da tireoide O iodo é o principal componente estrutural dos hormônios da tireoide. Sem iodo suficiente, a glândula não consegue produzir T3 e T4 adequadamente. A deficiência desse nutriente é uma das principais causas de distúrbios tireoidianos no mundo. O selênio participa da conversão do hormônio T4 em T3, que é a forma biologicamente ativa no organismo. O selênio também exerce ação antioxidante, protegendo a glândula contra processos inflamatórios. O zinco contribui para a síntese hormonal e para a regulação do metabolismo tireoidiano. Baixos níveis de zinco podem interferir na produção e ação dos hormônios da tireoide. O ferro é importante para a atividade da enzima tireoperoxidase, essencial na produção dos hormônios tireoidianos. A deficiência de ferro pode prejudicar a função da glândula, especialmente em mulheres em idade fértil.



