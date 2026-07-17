Gripe influenza: saiba quais são os sintomas mais comuns em adultos

influenza , conhecida popularmente como gripe, é uma infecção respiratória aguda causada pelos vírus influenza A, B e, mais raramente, C. Diferentemente dos resfriados comuns, a doença costuma surgir de forma repentina e provocar sintomas mais intensos, podendo levar a complicações que necessitam de internação. Segundo a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), a influenza é um dos principais vírus respiratórios monitorados no Brasil devido ao seu potencial de disseminação e impacto na saúde pública.





Unimed Sul Capixaba, os sinais mais característicos da influenza incluem febre alta , dores musculares, dor de cabeça e mal-estar. “Muitas pessoas relatam que conseguem identificar quando estão com influenza porque os sintomas costumam aparecer de forma súbita e com maior intensidade do que em um resfriado comum”, explica. De acordo com a infectologista Luiza Morandi, da





Segundo o Centers for Disease Control and Prevention (CDC) e estudos científicos sobre influenza, os sintomas mais frequentes em adultos são febre, calafrios, tosse seca, dor de garganta, congestão ou coriza, dores musculares, fadiga intensa e dor de cabeça. Em alguns casos também podem ocorrer náuseas, vômitos e diarreia, embora essas manifestações sejam mais comuns em crianças.





A especialista destaca que a doença não deve ser encarada como uma gripe simples. “A maioria das pessoas se recupera sem maiores problemas, mas a influenza pode ser perigosa, especialmente para idosos, gestantes, crianças pequenas, imunossuprimidos e pessoas com doenças cardíacas, pulmonares ou metabólicas. Nesses grupos, o risco de complicações é significativamente maior”, afirma Luiza Morandi.



