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Sinais intensos

Gripe influenza: saiba quais são os sintomas mais comuns em adultos

A doença costuma surgir de forma repentina e provocar sintomas mais intensos, podendo levar a complicações que necessitam de internação

Publicado em 17 de Julho de 2026 às 13:51

Da Redação*

Da Redação*

Publicado em 

17 jul 2026 às 13:51
Mulher com gripe
Os sinais mais característicos da influenza incluem febre alta e dores musculares
 shutterstock
A influenza, conhecida popularmente como gripe, é uma infecção respiratória aguda causada pelos vírus influenza A, B e, mais raramente, C. Diferentemente dos resfriados comuns, a doença costuma surgir de forma repentina e provocar sintomas mais intensos, podendo levar a complicações que necessitam de internação. Segundo a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), a influenza é um dos principais vírus respiratórios monitorados no Brasil devido ao seu potencial de disseminação e impacto na saúde pública.

De acordo com a infectologista Luiza Morandi, da Unimed Sul Capixaba, os sinais mais característicos da influenza incluem febre alta, dores musculares, dor de cabeça e mal-estar. “Muitas pessoas relatam que conseguem identificar quando estão com influenza porque os sintomas costumam aparecer de forma súbita e com maior intensidade do que em um resfriado comum”, explica.

Segundo o Centers for Disease Control and Prevention (CDC) e estudos científicos sobre influenza, os sintomas mais frequentes em adultos são febre, calafrios, tosse seca, dor de garganta, congestão ou coriza, dores musculares, fadiga intensa e dor de cabeça. Em alguns casos também podem ocorrer náuseas, vômitos e diarreia, embora essas manifestações sejam mais comuns em crianças.

A especialista destaca que a doença não deve ser encarada como uma gripe simples. “A maioria das pessoas se recupera sem maiores problemas, mas a influenza pode ser perigosa, especialmente para idosos, gestantes, crianças pequenas, imunossuprimidos e pessoas com doenças cardíacas, pulmonares ou metabólicas. Nesses grupos, o risco de complicações é significativamente maior”, afirma Luiza Morandi.

O tempo de duração da influenza varia de acordo com a resposta imunológica de cada indivíduo. Conforme informações do CDC e da literatura médica, os sintomas mais intensos costumam durar entre três e sete dias, mas a fadiga e a tosse podem permanecer por até duas semanas ou mais.
Luiza Morandi, infectologista
A infectologista Luiza Morandi exploica como se prevenir da gripe Divulgação

A transmissão acontece principalmente por meio de gotículas respiratórias eliminadas quando uma pessoa infectada fala, tosse ou espirra

Luiza Morandi Infectologista

O contato com superfícies contaminadas também pode contribuir para a disseminação do vírus. Segundo a Fiocruz, a alta transmissibilidade da influenza favorece surtos sazonais, especialmente durante os meses mais frios do ano.


Entre as possíveis complicações estão pneumonia viral ou bacteriana secundária, agravamento de doenças respiratórias crônicas, insuficiência respiratória, miocardite, encefalite e sepse. Estudos publicados em periódicos científicos apontam que a evolução para formas graves pode resultar em hospitalização e, em alguns casos, óbito, principalmente entre os grupos mais vulneráveis.


Para a infectologista, a principal forma de prevenção continua sendo a vacinação anual. “A vacina reduz o risco de casos graves, hospitalizações e mortes. Além disso, medidas como higienização frequente das mãos, etiqueta respiratória e evitar contato próximo com pessoas sintomáticas ajudam a diminuir a circulação do vírus”, orienta Luiza Morandi. Segundo o Ministério da Saúde e a Fiocruz, a imunização permanece como a estratégia mais eficaz para reduzir o impacto da influenza na população.

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