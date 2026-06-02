Casos da Influenza avançam no Brasil; quem deve tomar Tamiflu

Nesta edição do “Saúde Com Ciência”, a comentarista Ethel Maciel traz como destaque que a temporada de gripe chegou mais cedo e com mais força ao Brasil este ano. Nesse cenário, tem-se falado sobre qual é a indicação para o antiviral Tamiflu e sua eficácia. Segundo especialistas, o medicamento pode reduzir o tempo de doença, diminuir complicações e até evitar hospitalizações e mortes em grupos de risco. O Tamiflu pode reduzir em até 38% o risco de morte, segundo o Ministério da Saúde. Ouça a conversa completa!