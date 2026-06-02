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Saúde com Ciência

Casos da Influenza avançam no Brasil; quem deve tomar Tamiflu

Ouça detalhes na participação da comentarista Ethel Maciel

Publicado em 02 de Junho de 2026 às 11:51

Publicado em 

02 jun 2026 às 11:51
Gripe, pessoa gripada, Influenza
Gripe, pessoa gripada, Influenza Crédito: Pexels
Nesta edição do “Saúde Com Ciência”, a comentarista Ethel Maciel traz como destaque que a temporada de gripe chegou mais cedo e com mais força ao Brasil este ano. Nesse cenário, tem-se falado sobre qual é a indicação para o antiviral Tamiflu e sua eficácia. Segundo especialistas, o medicamento pode reduzir o tempo de doença, diminuir complicações e até evitar hospitalizações e mortes em grupos de risco. O Tamiflu pode reduzir em até 38% o risco de morte, segundo o Ministério da Saúde. Ouça a conversa completa!
CBN - Saúde Com Ciência - 02-06-26.mp3

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