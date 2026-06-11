Nariz entupido? Saiba como diferenciar gripe, sinusite e rinite

"É muito comum o paciente já chegar dizendo 'minha rinite atacou' ou 'estou com sinusite', mas nem todo sintoma nasal significa isso", alerta Nadine Scariot, otorrinolaringologista dos hospitais São Marcelino Champagnat e Universitário Cajuru. A rinite atinge a mucosa nasal, considerada a parte mais superficial do nariz, e costuma provocar a sensação de nariz que “tranca e destranca” ao longo do dia.





“O quadro provoca coceira no nariz, espirros repetidos, olhos lacrimejando e secreção nasal clara, diferente da sinusite, em que a congestão é mais pesada e persistente, acompanhada de pressão no rosto, peso na cabeça e redução do olfato”, explica.





Já no resfriado, a congestão nasal começa de forma leve, com coriza clara e secreção mais espessa à medida que o quadro evolui. A gripe, quando causada pelo vírus Influenza, costuma se apresentar com febre alta, que surge de forma abrupta, acompanhada de dores musculares intensas e prostração. "Às vezes, o paciente mal consegue sair da cama", descreve Nadine. Já na covid-19, a congestão pode estar presente, mas o sinal mais característico é outro. “A perda súbita do olfato chama atenção justamente porque pode ocorrer mesmo sem o nariz entupido”, aponta a médica.





A sinusite, por outro lado, compromete regiões mais profundas da face, causando acúmulo de secreções. “Muitas vezes, a sinusite aparece depois de um resfriado ou de uma crise alérgica mal controlada. É comum o paciente começar com um quadro viral simples e, em vez de melhorar, evolui com dor facial, congestão persistente e piora dos sintomas”, pontua.