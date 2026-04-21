Por que é necessário tomar a vacina contra gripe todo ano?

As estações mais frias do ano são tradicionalmente marcadas pelo aumento dos casos de gripe, infecção causada pelo vírus influenza. A sazonalidade está relacionada ao clima mais seco e a mudanças de comportamento típicas dos meses frios, como a maior permanência em ambientes fechados e pouco ventilados, o que favorece a transmissão.





Entre o fim de março e o início de abril, o Brasil registrou elevação na incidência da doença, embora ainda não haja um consolidado nacional de infecções em 2026. O boletim InfoGripe, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), indica crescimento dos casos de influenza A, com maior impacto na região Centro-Sul. Segundo o levantamento, até o último dia 4 de abril, mais de 31 mil casos de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) já foram notificados neste ano, condição clínica que pode exigir hospitalização. Desses, mais de 13 mil tiveram confirmação laboratorial para vírus respiratórios, incluindo influenza e outros agentes.





“A gripe pode evoluir com febre mais alta e complicações, incluindo infecções bacterianas como sinusite, otite e pneumonia com necessidade de internação, exacerbação de doenças crônicas, evolução para síndrome respiratória aguda grave e óbito, especialmente em grupos vulneráveis”, alerta a médica alergista e imunologista Cristina Maria Kokron, do Einstein Hospital Israelita.





Para reduzir os impactos da enfermidade, a campanha nacional de vacinação é realizada anualmente, a partir do outono, na maior parte do país. Na região Norte, a imunização ocorre no segundo semestre, antes do período de maior circulação viral, que acontece durante o chamado “inverno amazônico” — caracterizado por maior volume de chuvas e aumento de síndromes respiratórias. No caso dessa região, a vacina contém as cepas predominantes no Hemisfério Norte.