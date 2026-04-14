Gripe avança antes do inverno em 2026; especialista alerta!

Nesta edição do "Saúde Com Ciência", a comentarista Ethel Maciel traz como destaque que a a temporada de gripe chegou mais cedo em 2026 e, segundo análises realizadas pelo Instituto Todos pela Saúde (ITPs), os casos graves da doença já são o dobro neste ano em relação ao registrado no mesmo período de 2025. O inverno começa em junho no Hemisfério Sul (Brasil). Com base em dados públicos e exames de laboratórios, o instituto mapeou o número dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag), um quadro grave que demanda hospitalização, causados especificamente pelo vírus Influenza, da gripe.
Reportagem de "O Globo" traz que "a circulação do vírus começou antes do outono no hemisfério Norte, e um padrão semelhante agora se repete no Brasil. Isso pode ter relação com a circulação de variantes específicas do influenza A, como o subclado K, identificado no país desde o fim de 2025”, diz em nota, o instituto. Para os especialistas do instituto, isso reforça a importância do monitoramento contínuo do Influenza ao redor do mundo. A comentarista analisa. Ouça a conversa completa!
CBN - Saúde Com Ciência – 14-04-26.mp3