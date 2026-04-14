Gripe avança antes do inverno em 2026; especialista alerta!

Nesta edição do "Saúde Com Ciência", a comentarista Ethel Maciel traz como destaque que a a temporada de gripe chegou mais cedo em 2026 e, segundo análises realizadas pelo Instituto Todos pela Saúde (ITPs), os casos graves da doença já são o dobro neste ano em relação ao registrado no mesmo período de 2025. O inverno começa em junho no Hemisfério Sul (Brasil). Com base em dados públicos e exames de laboratórios, o instituto mapeou o número dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag), um quadro grave que demanda hospitalização, causados especificamente pelo vírus Influenza, da gripe.