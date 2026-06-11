AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Pesquisa

As 10 profissões com os maiores salários no ES

Ranking das profissões mais bem remuneradas corresponde apenas aos rendimentos recebidos de pessoa jurídica e não inclui profissionais que atuam como PJ

Publicado em 11 de Junho de 2026 às 16:36

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

11 jun 2026 às 16:36

Membros do Ministério Público, do Poder Judiciário e do Tribunal de Contas, além de advogados do setor público, estão em três das dez categorias profissionais com a maior renda média no Espírito Santo


A primeira colocada, que inclui promotores e procuradores, tem remuneração média de R$ 41.121,53, enquanto a segunda recebe R$ 40.292,37 e a terceira, R$ 25.777,51. Já o décimo maior ganho é de R$ 13.823,58, referente ao vencimento médio de professores do ensino superior. 


As informações foram extraídas da base de dados da Receita Federal, referentes ao ano de 2024 (último para o qual há informações disponíveis). O levantamento é de O Globo, com recorte por profissão e Estado, e foi feito pelo pesquisador Eliel  Pelegrino, da FGV Energia.

Ao todo, foram analisadas mais de 130 atividades em todo o país. Os dados para a elaboração do ranking das profissões mais bem remuneradas correspondem apenas aos rendimentos recebidos de pessoa jurídica, ou seja, somam salário, bônus, participações nos lucros e, no setor público, verbas extras e benefícios. 


Outros rendimentos, como aluguel e aplicações financeiras, não foram computados no valor final. Também não foram levados em conta os ganhos de profissionais que atuam como pessoa jurídica, como são os casos de muitos médicos e advogados.

Leia Mais Sobre Mercado de Trabalho

Soft skills serão o diferencial para sobreviver à IA, diz Chris Pelajo

Soft skills: o que são as habilidades que todo profissional precisa ter

Polícia Militar, Ibiraçu e Marinha: 20 mil vagas em concursos e seleções

Fim da escala 6x1: 12 mil trabalhadores no ES podem deixar de bater ponto; entenda

Semana de 4 dias: resultados apontam aumento da produtividade

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Mercado de trabalho Carreira Salário Receita Federal espírito santo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
"Abrimos mão da vaga de Senado", diz Da Vitória, que vai disputar a reeleição
Imagem de destaque
A Serra tem uma lição a oferecer ao ES e ao Brasil
Adolescente de 17 anos é morto em Central Carapina, na Serra
Adolescente é morto a tiros em Central Carapina na Serra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados