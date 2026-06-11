As 10 profissões com os maiores salários no ES

Membros do Ministério Público, do Poder Judiciário e do Tribunal de Contas, além de advogados do setor público, estão em três das dez categorias profissionais com a maior renda média no Espírito Santo.





A primeira colocada, que inclui promotores e procuradores, tem remuneração média de R$ 41.121,53, enquanto a segunda recebe R$ 40.292,37 e a terceira, R$ 25.777,51. Já o décimo maior ganho é de R$ 13.823,58, referente ao vencimento médio de professores do ensino superior.





As informações foram extraídas da base de dados da Receita Federal, referentes ao ano de 2024 (último para o qual há informações disponíveis). O levantamento é de O Globo, com recorte por profissão e Estado, e foi feito pelo pesquisador Eliel Pelegrino, da FGV Energia.