As 10 profissões com os maiores salários no ES

Membros do Ministério Público, do Poder Judiciário e do Tribunal de Contas, além de advogados do setor público, estão em três das dez categorias profissionais com a maior renda média no Espírito Santo.
A primeira colocada, que inclui promotores e procuradores, tem remuneração média de R$ 41.121,53, enquanto a segunda recebe R$ 40.292,37 e a terceira, R$ 25.777,51. Já o décimo maior ganho é de R$ 13.823,58, referente ao vencimento médio de professores do ensino superior.
As informações foram extraídas da base de dados da Receita Federal, referentes ao ano de 2024 (último para o qual há informações disponíveis). O levantamento é de O Globo, com recorte por profissão e Estado, e foi feito pelo pesquisador Eliel Pelegrino, da FGV Energia.
Ao todo, foram analisadas mais de 130 atividades em todo o país. Os dados para a elaboração do ranking das profissões mais bem remuneradas correspondem apenas aos rendimentos recebidos de pessoa jurídica, ou seja, somam salário, bônus, participações nos lucros e, no setor público, verbas extras e benefícios.
Outros rendimentos, como aluguel e aplicações financeiras, não foram computados no valor final. Também não foram levados em conta os ganhos de profissionais que atuam como pessoa jurídica, como são os casos de muitos médicos e advogados.
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