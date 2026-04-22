Semana de 4 dias: resultados apontam aumento da produtividade

Renata Rivetti lembra que o mercado de trabalho brasileiro vem de um modelo que muitas vezes valoriza o workaholic e a sobrecarga, sem entender se isso de fato é produtividade. Os modelos de trabalho começaram a ser repensados desde a pandemia.





“Existe sobrecarga de trabalho, mas também uma grande desmotivação. As pessoas estão trabalhando pouco e mal. Não podemos voltar para 2019 com jornada 100% presencial, pois isso vai resultar em perda de talentos. Acredito que seja possível construir um futuro que dê mais flexibilidade para as pessoas, mas com direitos e deveres muito bem definidos”, analisa.





Renata salienta que, globalmente, algumas pautas envolvendo o mundo do trabalho tiveram um retrocesso, como diversidade, saúde mental e bem-estar. Ao invés de fazer projetos pilotos coletivos, como foi o caso da semana de quatro dias, a ideia é oferecer consultoria para empresas que queiram se adaptar a modelos flexíveis e adotar redução de jornada, por exemplo, como uma tentativa de se adaptar ao futuro.





“Acredito que o tema saúde mental saiu debaixo do tapete, não é mais tabu. A gente vê globalmente uma crise da solidão e nas relações, além disso a geração Z está entrando no mercado de trabalho super desmotivada. Aquele modelo de todo mundo presencial e líderes controladores não tem mais espaço. As pessoas também começaram a falar mais sobre cuidado e qualidade de vida e não querem mais viver só para trabalhar”, observa.





Renata acredita que as empresas que cuidam do bem estar, da saúde mental e que têm uma liderança mais humana têm uma maior atratividade e retenção de talentos, além de aumento na produtividade.





“É preciso de fato ouvir mais as pessoas, criar modelos de trabalho flexíveis e uma liderança que construa uma relação de confiança. O futuro do trabalho é uma co-criação do que a gente quer agora. A inteligência artificial chegou e ela já pode reduzir a nossa sobrecarga, mas ao invés de facilitar, a gente trabalha mais, sempre com a sensação de que precisa ser mais produtivo e no final estamos só adoecendo. Chegou a hora da gente discutir novos caminhos”, complementa.