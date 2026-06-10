Dos palcos de Pelé e Maradona às arenas do futuro: conheça os estádios do Mundial de 2026

Quando a bola rolar para a Copa do Mundo de 2026, o futebol viverá uma edição sem precedentes. Pela primeira vez, três países dividirão a organização do torneio e 48 seleções disputarão o principal troféu do esporte. Ao longo de pouco mais de um mês, milhões de torcedores cruzarão fronteiras entre México, Estados Unidos e Canadá acompanhando uma competição que promete ser a maior da história.





Os 16 estádios escolhidos pela FIFA ajudam a contar diferentes capítulos do futebol no continente norte-americano. Alguns carregam décadas de tradição e receberam momentos marcantes da história do esporte. Outros simbolizam a modernização das arenas e a capacidade dos Estados Unidos de receber eventos de escala global.