Dos palcos de Pelé e Maradona às arenas do futuro: conheça os estádios do Mundial de 2026

Quando a bola rolar para a Copa do Mundo de 2026, o futebol viverá uma edição sem precedentes. Pela primeira vez, três países dividirão a organização do torneio e 48 seleções disputarão o principal troféu do esporte. Ao longo de pouco mais de um mês, milhões de torcedores cruzarão fronteiras entre México, Estados Unidos e Canadá acompanhando uma competição que promete ser a maior da história.
Os 16 estádios escolhidos pela FIFA ajudam a contar diferentes capítulos do futebol no continente norte-americano. Alguns carregam décadas de tradição e receberam momentos marcantes da história do esporte. Outros simbolizam a modernização das arenas e a capacidade dos Estados Unidos de receber eventos de escala global.
MetLife Stadium
A trajetória brasileira na Copa do Mundo começará no MetLife Stadium, em East Rutherford, na região metropolitana de Nova York. Será neste palco que o Brasil enfrentará Marrocos no dia 13 de junho, pela primeira rodada da fase de grupos. A arena possui uma das maiores capacidades do torneio (82.500) e foi escolhida pela FIFA para receber a final da Copa do Mundo de 2026. Ou seja, o estádio que abrirá a caminhada da Seleção também será o destino final das equipes que sonham levantar a taça no mês seguinte.
Lincoln Financial Field
Da região de Nova York, o Brasil seguirá para a Filadélfia, onde enfrentará o Haiti no dia 19 de junho. O palco da partida será o Lincoln Financial Field, casa do Philadelphia Eagles, uma das franquias mais tradicionais do futebol americano. Embora tenha sido construído para a NFL, o estádio também possui uma forte relação com o futebol. Ao longo dos últimos anos, recebeu amistosos internacionais, partidas da seleção dos Estados Unidos e confrontos de grandes clubes europeus durante pré-temporadas realizadas no país possuindo 69.000 de capacidade de público.
Hard Rock Stadium
Localizada em uma das cidades mais multiculturais dos Estados Unidos, a arena é considerada uma das mais versáteis do país obtendo 65.000 de capacidade. Além do futebol americano, recebe partidas de futebol, corridas da Fórmula 1, torneios de tênis e grandes espetáculos musicais. A última parada da Seleção Brasileira na primeira fase será em Miami. No dia 24 de junho, o Brasil enfrenta a Escócia no Hard Rock Stadium, encerrando sua participação no Grupo G.
Estádio Azteca
Se existe um estádio capaz de representar a história das Copas do Mundo, esse lugar é o Estádio Azteca, na Cidade do México. Foi ali que Pelé conquistou seu terceiro título mundial em 1970. Dezesseis anos depois, o mesmo gramado testemunhou alguns dos momentos mais marcantes da trajetória de Diego Maradona. Em 2026, o Azteca voltará a receber partidas do Mundial contendo 83.000 de capacidade e se tornará o primeiro estádio da história a sediar jogos em três Copas do Mundo masculinas diferentes.
AT&T Stadium
Tudo costuma ser maior no Texas, e o AT&T Stadium é um reflexo disso com 94.000 de capacidade. Localizado em Arlington, na região metropolitana de Dallas, o estádio é conhecido pelas dimensões gigantescas e pelo enorme telão suspenso sobre o gramado, considerado um dos maiores do mundo. É a casa do Dallas Cowboys, uma das franquias mais populares do esporte norte-americano, a arena se transformará em um dos principais centros da Copa do Mundo de 2026. Com capacidade para receber dezenas de milhares de torcedores, o estádio simboliza a capacidade dos Estados Unidos de transformar eventos esportivos em grandes espetáculos.
NRG Stadium
Entre as cidades escolhidas para receber a Copa, Houston se destaca pela diversidade cultural. A metrópole texana abriga comunidades de diferentes nacionalidades e possui uma forte ligação com o futebol, especialmente por conta da expressiva presença latina. É nesse contexto que o NRG Stadium receberá partidas do Mundial com sua capacidade de 72.000. Acostumada a grandes eventos esportivos, a arena já foi palco de decisões importantes e ajudará a levar a Copa para uma das regiões mais multiculturais dos Estados Unidos.
SoFi Stadium
Inaugurado recentemente, o SoFi Stadium representa a nova geração dos grandes estádios mundiais. Localizado em Los Angeles, o complexo impressiona pela arquitetura moderna, pela tecnologia e pela estrutura voltada para grandes eventos obtendo 70.000 de capacidade. A cidade já possui uma relação histórica com o futebol internacional. Recebeu partidas da Copa de 1994, sediou finais de torneios continentais e frequentemente é palco de amistosos envolvendo algumas das principais seleções do planeta.
Levi's Stadium
Localizado em Santa Clara, o estádio possui 71.000 de capacidade. Na região da Baía de São Francisco, o Levi's Stadium leva para a Copa do Mundo uma característica única: a proximidade com o Vale do Silício, um dos principais polos tecnológicos do planeta. Assim como as empresas que revolucionaram a forma como o mundo se comunica, a arena representa a busca constante por inovação. Durante o Mundial, o estádio ajudará a conectar diferentes culturas em uma das regiões mais influentes dos Estados Unidos.
Lumen Field
Muito antes da Copa do Mundo chegar aos Estados Unidos em 2026, Seattle já era considerada uma das cidades mais apaixonadas por futebol no país. O Lumen Field é a prova disso. Casa do Seattle Sounders, clube que acumula alguns dos maiores públicos da Major League Soccer, a arena costuma transformar partidas de futebol em verdadeiros espetáculos. Durante a Copa, a atmosfera criada pelos torcedores promete fazer do estádio um dos mais vibrantes do torneio com 69.000 de capacidade.
Mercedes-Benz Stadium
Atlanta se consolidou nas últimas décadas como um dos principais centros esportivos dos Estados Unidos. No coração da cidade está o Mercedes-Benz Stadium, conhecido pelo teto retrátil em formato circular e pela arquitetura futurista possuindo uma capacidade de 75.000 lugares. A arena representa a transformação de Atlanta em uma referência para grandes eventos internacionais. Em 2026, receberá torcedores de diferentes partes do mundo e ajudará a ampliar o alcance da Copa em uma das regiões mais importantes do sul norte-americano.
GEHA Field at Arrowhead Stadium
Enquanto algumas arenas impressionam pela modernidade, o Arrowhead Stadium se destaca pela tradição. Localizado em Kansas City, o estádio é conhecido pela atmosfera intensa criada pelos torcedores e pelo vínculo histórico com o esporte local. Ao receber partidas da Copa do Mundo, a arena mostrará ao mundo uma das cidades que mais investiram no crescimento do futebol nos Estados Unidos nos últimos anos com sua capacidade de 73.000 de público.
Gillette Stadium
A região da Nova Inglaterra terá seu representante na Copa do Mundo através do Gillette Stadium, localizado em Foxborough, próximo a Boston. A cidade possui uma forte ligação com a história dos Estados Unidos, enquanto a arena carrega décadas de experiência na realização de grandes eventos esportivos. Durante o Mundial, o estádio servirá como ponto de encontro para torcedores vindos de diferentes continentes com 65.000 de capacidade.
BMO Field
A Copa de 2026 marcará um momento especial para o Canadá. Pela primeira vez, o país receberá partidas de uma Copa do Mundo masculina em seu território. Em Toronto, o BMO Field com 45.000 de capacidade será um dos símbolos desse capítulo histórico. A arena representa o crescimento do futebol canadense nas últimas décadas, período em que a modalidade conquistou mais espaço, investimentos e visibilidade no país.
BC Place
Do outro lado do Canadá, Vancouver também fará parte da história do Mundial. O BC Place receberá partidas em uma das cidades mais multiculturais da América do Norte. Cercada por montanhas e pelo Oceano Pacífico, Vancouver oferecerá um cenário diferente daquele encontrado em grande parte das sedes da competição com sua capacidade de 54.000. Mais do que um estádio, o BC Place representa a presença canadense em uma Copa que atravessará um continente inteiro.
Estádio BBVA
Entre montanhas e paisagens características do norte mexicano, o Estadio BBVA se tornou um dos símbolos mais modernos do futebol no país possuindo 53.500 de capacidade. Casa do Monterrey, a arena combina arquitetura contemporânea com a tradicional paixão mexicana pelo esporte. Durante a Copa do Mundo, receberá torcedores de diferentes nacionalidades em uma cidade acostumada a viver intensamente o futebol.
Estadio Akron
Guadalajara é frequentemente apontada como um dos berços do futebol mexicano. Foi nessa cidade que surgiram algumas das tradições mais importantes do esporte no país.
O Estadio Akron será o representante dessa herança em 2026. Moderno e inovador, o estádio ajudará a conectar o passado e o presente do futebol mexicano durante a realização do Mundial obtendo seus 48.000 de capacidade.
Dos palcos históricos do México às modernas arenas dos Estados Unidos e do Canadá, a Copa do Mundo de 2026 percorrerá diferentes culturas, paisagens e tradições. Ao longo de um mês, os 16 estádios escolhidos pela FIFA não serão apenas cenários de partidas. Cada um deles ajudará a contar um capítulo da maior Copa do Mundo já realizada.