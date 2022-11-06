Soft skills: o que são as habilidades que todo profissional precisa ter

Soft skills podemos entender as habilidades humanas que favorecem a nossa conexão com as outras pessoas Crédito: Criado por Inteligência Artificial com Dall-E

Depois de dois anos de pandemia e isolamento social, nunca se falou tanto de habilidades humanas que favorecem a nossa conexão com outras pessoas. E no mundo do trabalho não é diferente. Flexibilidade, comunicação, trabalho em equipe, gestão de conflitos, inteligência emocional e pensamento criativo são características comportamentais tidas como essenciais no ambiente corporativo.

Quando bem trabalhadas e incentivadas dentro das empresas, essas habilidades facilitam a convivência entre os colegas, sem contar que as pessoas se sentem aceitas, inclusas e escutadas. Para facilitar o entendimento, as soft skills são aquelas características que não são colocadas no currículo, ou seja, são percebidas pelos demais ao longo da convivência.

Essas competências foram listadas pelo Fórum Econômico Mundial, que apontou quais serão as habilidades mais demandadas até 2025, considerando a nova fase do mercado, no mundo pós-pandemia , e a consolidação da tecnologia no espaço profissional

"Pensamento crítico, criatividade, gestão de pessoas, resolução de problemas complexos e inteligência emocional indicam a capacidade de julgamento, a tomada de decisão e orientação para servir" Janaina Gurgel - Consultora de imagem e comportamento

Uma pesquisa realizada no Brasil pelo palestrante e escritor Andrea Iorio apontou que 93% das empresas participantes dão preferência para pessoas que apresentam soft skills, mesmo que elas tenham menos conhecimento técnico. Do total de organizações ouvidas, 75% declararam que, nos próximos dois anos, a prioridade é proporcionar treinamentos nesse segmento.

Para o profissional entender se tem uma dessas características, o essencial é ter autoconhecimento, conforme ressalta a vice-presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos, seccional Espírito Santo (ABRH-ES), Fabíola Costa.

Segundo ela, existem várias ferramentas que ajudam a identificar quais as habilidades fortes ou aquelas que ainda precisam ser desenvolvidas. A avaliação pode ser feita com ajuda de um profissional, com testes, entre outros.

“A ideia é traduzir isso para a vida real e aprimorar aquilo que sua avaliação identificou como falha. Se apareceu facilidade de consumir conteúdos de internet, assista aulas on-line. Já se você gosta de ler, compre livros. Esse direcionamento é muito importante até para entender qual a melhor forma de aprender. Se a pessoa não é tecnológica, por exemplo, não adianta comprar curso pela internet”, afirma.

Ela lembra que se o seu ponto forte for a comunicação, por exemplo, é importante identificar em quais momentos essa característica mais se traduz. Já no caso de resiliência baixa, em quais momentos ocorre com mais falha. Segundo a vice-presidente da ABRH-ES, isso vai ajudar o profissional a saber onde está e para onde ele deve caminhar.

"De fato, essas habilidades são muito solicitadas pelas empresas. Até porque os colaboradores são contratados pelas técnicas e demitidos pelo comportamento. Antigamente, as hards skills se sustentavam, mas hoje as empresas prezam pela harmonia entre os conhecimentos técnicos e as habilidades" Fabíola Costa - Vice-presidente da ABRH-ES

A consultora de imagem e comportamento Janaina Gurgel complementa que um profissional pode desenvolver técnicas de meditação como forma de aprender, entender e controlar suas emoções. Ela também destaca a importância de aprender a gerenciar o tempo

“Quando a gente aprende sobre gerir o tempo, nos tornamos mais produtivos, menos ansiosos e convivemos melhor com as pessoas. Outro ponto importante é desenvolver a cultura de feedback. Sempre é bom receber esse retorno de um mentor, um chefe, um colega, alguém que consiga de uma forma genuína e transparente nos dar esse direcionamento. É bom lembrar que feedback não é só crítica, trata-se de uma devolutiva de como anda o nosso comportamento ao nosso redor. Muitas vezes não percebemos como algumas atitudes estão afetando a relação com as pessoas, com o trabalho e com a nossa convivência pessoal”, avalia.

Janaina salienta ainda que um outro ponto fundamental é trabalhar a autoestima. Segundo ela, uma pessoa com a autoestima elevada consegue lidar melhor com o próximo.

“É nesse ponto que entra a consultoria de imagem. Quando você se sente bem, você se vê bem; quando você se vê bem, você se sente bem e isso aumenta o seu potencial de se relacionar com as outras pessoas”, pontua.

A vice-presidente da ABRH-ES, Fabíola Costa, destaca que há pesquisas que apontam que, há alguns anos, os profissionais de RH olhavam apenas o currículo na hora de contratar e que, de uns anos para cá, as entrevistas e testes psicológicos passaram a ter relevâncias tão essenciais quanto as listadas no documento enviado pelo candidato.

“Há iniciativas em algumas organizações em que as soft skills têm mais importância que a formação, pois os processos estão cada vez mais automatizados por conta da tecnologia. Isso porque está mais fácil de absorver processos”, destaca.

A psicóloga e membro do Comitê de Conteúdo Qualificado de Carreira, RH, Governança, Riscos & Compliance do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças (Ibef-ES), Gisélia Freitas, ressalta que, durante a pandemia, essas habilidades comportamentais se sobressaíram.

"O mundo mudou, as pessoas mudaram e o mercado também mudou após a pandemia. Com o isolamento social, foram descobertas outras demandas e necessidades. Durante o isolamento, a gestão de conflitos, por exemplo, ficou ainda mais em destaque. A necessidade de estar à frente de tomar iniciativa e de saber negociar é uma característica muito importante" Gisélia Freitas - Especialista em carreira

Na avaliação da especialista, ter profissionais que conseguem equilibrar suas emoções, desenvolver bem sua inteligência emocional, ajuda muito o clima e o ambiente de trabalho.

Janaína Gurgel lembra que não adianta descrever as soft skills no currículo, elas precisam realmente ser reconhecidas na convivência, no comportamento diário diante das soluções de problemas e de conflitos.

Confira as soft skills