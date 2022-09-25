Home office, presencial ou híbrido: o modelo de trabalho de 8 empresas do ES

A pandemia da Covid-19 obrigou as empresas a repensarem seus modelos de trabalho, já que grande parte de seus colaboradores precisou sair do escritório para trabalhar em casa. O formato deu tão certo que, mesmo após o período mais grave da doença, muitas organizações permaneceram com parte de suas equipes em home office ou de forma híbrida — alternando dias de trabalho presencial e remoto.
No Espírito Santo, sete das oito empresas procuradas por A Gazeta adotaram este tipo de atividade. Uma delas é a Suzano, que, pensando no bem-estar de seus profissionais, adotou a flexibilização do modelo de trabalho. Os colaboradores da área administrativa podem cumprir parte do expediente semanal em home office e parte na empresa.
A medida, de acordo com a empresa, é válida para todas as funções administrativas, e os colaboradores definem, em comum acordo com os gestores de cada área, os dias em que vão atuar remota ou presencialmente. Ainda conforme a Suzano, o modelo tem funcionado bem e todos vêm cumprindo suas entregas neste formato de trabalho, que foi incorporado à rotina da empresa.
A Vale também passou a adotar a opção híbrida, que combina trabalho remoto e o uso de espaços colaborativos. A mineradora informou, em nota, que a pandemia acelerou mudanças que já estavam em curso e fez com que o modelo de colaboração e os espaços físicos de trabalho fossem repensados.
Para isso, a multinacional optou por um formato flexível baseado num tripé de gestão com as modalidades on-site (posições fixas nas operações), off-site (trabalho remoto) e near-site (hubs colaborativos).
De acordo com a pesquisa “O Futuro do Trabalho no Brasil", realizada pelo Google Workspace em parceria com a consultoria IDC Brasil, o modelo híbrido de trabalho é realidade para 56% dos profissionais, e 73% deles consideram esse como sendo o formato ideal. O estudo ouviu 1.258 pessoas das mais diferentes áreas.
O conselheiro da Associação Brasileira de Recursos Humanos, seccional Espírito Santo (ABRH-ES), e consultor de RH José Alexandre Santos observa que não existe um formato ideal e que cada companhia deve optar por aquele que mais se adapta ao modelo de negócio e de seus trabalhadores.
Em uma mesma organização, segundo ele, é possível ter os três formatos. Um exemplo é a área de TI que atua 100% home office, enquanto que o setor de RH pode ser híbrido e a área operacional, presencial.
“Trata-se de uma visão estratégica que deve ser muito bem comunicada entre todos, até para deixar claro quais os setores poderão adotar determinada prática e quais serão as regras. Os gestores perceberam que houve uma aumento na produtividade com este modelo”, afirma.
Um outro levantamento, desta vez realizado pela empresa de recrutamento Robert Half, de São Paulo, com 1.161 profissionais, apontou que 39% dos funcionários buscariam um novo emprego se a empresa onde trabalham decidisse não oferecer uma opção parcialmente remota.
“Esse percentual indica que muitos profissionais se adaptaram ao teletrabalho e não querem mais voltar ao modelo antigo. Há até casos de pessoas que pedem demissão de seus empregos porque não há opção de trabalhar em casa integralmente ou em alguns dias da semana. Muitas organizações estão perdendo talentos e este, aliás, passou a ser um desafio para elas”, comenta Santos.
O conselheiro lembra que, tempos atrás, o quesito essencial para a permanência em uma empresa era o salário. Hoje, o modelo em home office ou híbrido não funciona mais como benefício para um colaborador, passou a ser um padrão. “Esta é uma tendência que não volta mais atrás”. complementa.
VEJA O MODELO DE TRABALHO ADOTADO POR EMPRESAS NO ES
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O modelo de trabalho da siderúrgica é híbrido, com colaboradores da área administrativa em home office duas vezes por semana e três dias presenciais.
Para o setor administrativo, há dois modelos: híbrido ou 100% home office. A norma foi adequada de acordo com a necessidade das equipes, mesmo algumas áreas ainda tendo a necessidade de trabalho presencial.
Adota apenas trabalho presencial em todas os setores da empresa.
Adotou o formato híbrido para os colaboradores administrativos. A flexibilização de regime 100% presencial para esse modelo é feita por meio de solicitação dos colaboradores, que podem desenvolver suas atividades de forma remota, até três vezes por semana. Quem não se adapta ao teletrabalho atua presencialmente durante todos os dias da semana.
Os colaboradores da área administrativa podem atuar em formato híbrido, cumprindo parte do expediente semanal em home office e parte na empresa. O modelo é definido entre o colaborador e o gestor. A prática foi um dos aprendizados da pandemia que permanecem até hoje. De acordo com a empresa, o modelo tem funcionado bem e todos vêm cumprindo suas entregas neste formato de trabalho, que foi incorporado à rotina da empresa.
A mineradora passou a adotar um modelo de trabalho híbrido, que combina trabalho remoto e o uso de espaços colaborativos. A pandemia acelerou as mudanças que já estavam em curso na empresa e fez com que o modelo de colaboração e os espaços físicos de trabalho fossem repensados. A empresa optou por um formato flexível, baseado nas modalidades on-site (posições fixas nas operações), off-site (trabalho remoto) e near-site (hubs colaborativos). O modelo flexível permite que empregados alternem entre o trabalho remoto e encontros presenciais nos hubs, sendo que as funções operacionais seguirão on-site, pois têm suas atividades dependentes da infraestrutura física com total segurança. A Vale informou que um hub colaborativo foi construído fora do espaço operacional, na Enseada do Suá, em Vitória.
Pensando no bem-estar de seus colaboradores, a viação adota os três modelos de trabalho — híbrido, presencial e remoto. Cada área escolhe o formado que melhor se adequa à rotina de trabalho. Atualmente, segundo a empresa, a maior parte da equipe administrativa segue no formato híbrido, intercalando dias presenciais com home office, enquanto o operacional permanece no modelo presencial.
Segue em modelo híbrido de trabalho. As áreas de logística, lojas físicas e relacionamento ao cliente exercem as atividades de forma presencial, enquanto que, para as demais, o modelo é negociado, podendo ser 100% home office ou híbrido (dias negociado entre gestor e colaborador).