Home office, presencial ou híbrido: o modelo de trabalho de 8 empresas do ES

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O modelo de trabalho da siderúrgica é híbrido, com colaboradores da área administrativa em home office duas vezes por semana e três dias presenciais.

Para o setor administrativo, há dois modelos: híbrido ou 100% home office. A norma foi adequada de acordo com a necessidade das equipes, mesmo algumas áreas ainda tendo a necessidade de trabalho presencial.

Adota apenas trabalho presencial em todas os setores da empresa.

Adotou o formato híbrido para os colaboradores administrativos. A flexibilização de regime 100% presencial para esse modelo é feita por meio de solicitação dos colaboradores, que podem desenvolver suas atividades de forma remota, até três vezes por semana. Quem não se adapta ao teletrabalho atua presencialmente durante todos os dias da semana.

Os colaboradores da área administrativa podem atuar em formato híbrido, cumprindo parte do expediente semanal em home office e parte na empresa. O modelo é definido entre o colaborador e o gestor. A prática foi um dos aprendizados da pandemia que permanecem até hoje. De acordo com a empresa, o modelo tem funcionado bem e todos vêm cumprindo suas entregas neste formato de trabalho, que foi incorporado à rotina da empresa.

A mineradora passou a adotar um modelo de trabalho híbrido, que combina trabalho remoto e o uso de espaços colaborativos. A pandemia acelerou as mudanças que já estavam em curso na empresa e fez com que o modelo de colaboração e os espaços físicos de trabalho fossem repensados. A empresa optou por um formato flexível, baseado nas modalidades on-site (posições fixas nas operações), off-site (trabalho remoto) e near-site (hubs colaborativos). O modelo flexível permite que empregados alternem entre o trabalho remoto e encontros presenciais nos hubs, sendo que as funções operacionais seguirão on-site, pois têm suas atividades dependentes da infraestrutura física com total segurança. A Vale informou que um hub colaborativo foi construído fora do espaço operacional, na Enseada do Suá, em Vitória.

Pensando no bem-estar de seus colaboradores, a viação adota os três modelos de trabalho — híbrido, presencial e remoto. Cada área escolhe o formado que melhor se adequa à rotina de trabalho. Atualmente, segundo a empresa, a maior parte da equipe administrativa segue no formato híbrido, intercalando dias presenciais com home office, enquanto o operacional permanece no modelo presencial.