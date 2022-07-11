Trabalho híbrido: como manter o escritório e o home office organizados

É preciso abrir mão de objetos sem funcionalidade e manter sobre a mesa apenas o que está sendo usado no momento Crédito: Projeto do personal organizer Salvador Correa

Ambientes organizados ajudam a construir espaços produtivos, principalmente quando o trabalho híbrido divide a rotina entre as indas e vindas do escritório e do home office. Como esse novo modelo pode tornar as coisas um pouco confusas, especialistas reuniram algumas dicas sobre o que deve ser priorizado para manter tudo funcional e em ordem.

Para o personal organizer e parceiro da Ordene, Salvador Corrêa, o primeiro passo é ter um local específico para trabalhar e criar um cantinho que seja possível se distanciar do restante da casa. Entretanto, independente do ambiente domiciliar ou empresarial, a dica é a mesa: todas as coisas precisam ter um lugar para voltar.

“Acho que isso funciona tanto no home office, quanto no escritório. Tudo precisa ter uma ‘casinha’ para que seja possível manter a mesa organizada. Produtos organizadores como gavetas e caixinhas são ótimas dicas. Mas também podemos utilizar latas e canecas para guardar canetas e outros objetos que são utilizados com maior frequência”, destaca o personal organizer.

Porta-canetas ajudam muito na organização da mesa. Outra alternativa é adaptar latas e canecas para guardar esses objetos Crédito: Ordene/Divulgação

Essa dica é reforçada pela arquiteta e especialista em arquitetura empresarial Luiza de Castro. Segundo ela, em cima da mesa só deve ser mantido o que está sendo utilizado no momento para que as estações de trabalho permaneçam limpas e livres de papéis e objetos acumulados.

“Eu mesma sou mais distraída, então preciso organizar a minha mesa, senão quero fazer tudo ao mesmo tempo. No home office, o desafio é ainda maior, porque precisamos organizar o tempo e não confundir os afazeres de casa com o do trabalho”, destaca Luiza de Castro.

Para quem está trabalhando no meio da zona e quer organizar a área de trabalho, confira algumas dicas da arquiteta e do personal organizer.

SEIS DICAS PARA MANTER O ESCRITÓRIO E O HOME OFFICE ORGANIZADOS

Organizadores Práticos e dinâmicos, os gaveteiros portáteis ajudam na organização de acessórios menores e ainda podem ser transportados do escritório para casa com facilidade. As tradicionais gavetas também são importantes. Para a arquiteta Luiza de Castro, iluminação é um ponto importante tanto no home office, quanto no escritório. Mas de acordo com ela, não é tão interessante manter um contraste muito forte. Isso porque quartos escuros com luzes altas podem deixar o ambiente desconfortável. Ainda segundo Luiza de Castro, a ergonomia também deve ser um ponto bem avaliado. Cadeiras reguláveis e apoio para pés ajudam no conforto do usuário e, consequentemente, na produtividade. Os mais modernos podem adotar a utilização de softwares de organização e aplicativos que ajudam a detalhar a rotina. Menos papel, menos acúmulo de objetos sobre a mesa. Mas para os mais analógicos que não abrem mão de cadernos, agendas ou planners, pastas organizadoras podem ajudar a organizar documentos do dia a dia. Além das pastas, caixas organizadoras otimizam o espaço e facilitam o agrupamento dos objetos em um só local. Escolha um com tampa e travas para que tudo fique bem armazenado.