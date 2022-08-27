Home office: 15 dicas para crescer na carreira trabalhando em casa

O modelo de trabalho em home office chegou para ficar. Algumas empresas decidiram manter seus colaboradores em casa de forma permanente ou híbrida. Mas como os líderes podem podem obter mais sucesso com a equipe e chamar a atenção de seus superiores? O que os profissionais podem fazer para aumentar a visibilidade na empresa e crescer na carreira? Separamos algumas dicas para ajudar quem está longe da sede da companhia.

Independentemente da área de atuação, ter uma comunicação constante com o gestor aumenta as chances de o trabalho ser visto e o profissional ser lembrado. Líderes e colaboradores devem manter uma rotina de conversas individuais como forma do trabalhador apresentar o andamento do trabalho, assim como revisar objetivos e resultados.

Um estudo divulgado pela Microsoft no começo de 2022 sobre as tendências no mundo do trabalho apontou que mais da metade dos brasileiros (58%), por exemplo, gostariam de mudar para o trabalho híbrido (parte home office, parte presencial) ou totalmente remoto.

Trabalho em home office Crédito: rawpixel.com

Para a especialista em gestão de carreira e liderança Vânia Goulart, CEO da Selecta, o essencial para os líderes é estar presente, conhecer bem suas equipes, entender as necessidades reais de cada função e otimizar processos para evitar retrabalhos.

“Líderes devem descobrir o que precisam para executar o trabalho e definir os melhores horários para encontros ou reuniões on-line, considerando a rotina de todos. É importante também estabelecer relação entre todo o grupo, no mínimo, uma vez por semana, além de conectar com mais clareza as metas com a participação de cada um”, destaca Vânia.

Ela alerta ainda que os demais profissionais podem adotar algumas medidas que ajudam no desempenho das tarefas diárias, como por exemplo, preparar uma infraestrutura adequada com internet, câmera e o que mais for necessário para execução das tarefas.

“Programar as pausas e combinar com os familiares para não haver interrupções inoportunas durante o expediente auxiliam na organização e privilegiam a produtividade”, complementa a especialista.

Líder da XP no Espírito Santo, Cecília Entringer Perini explica que cuida de três equipes em home office. Ela conta que 90% do trabalho que desenvolve na empresa é remoto e que a alternativa para engajar seus colaboradores foi justamente encontrar meios de se colocar mais próxima e acessível do time. Ao todo, são 33 pessoas que realizam trabalho remoto.

“Tenho três líderes que ficam um pouco mais perto, no Espírito Santo. O fato de não estar presencialmente não quer dizer que estamos longe. Interagimos o tempo todo por plataformas digitais como Teams, telefone e WhatsApp, e acreditamos que essa proximidade com conexão e união são essenciais para o sucesso do time. Fazemos alguns comitês presenciais para criar ainda mais conexão e celebrar os resultados alcançados”, conta.

Ela ressalta que ter um time alinhado à cultura da empresa torna o trabalho remoto produtivo. Segundo ela, é fundamental ter uma equipe que tenha pensamento de longo prazo e busque um crescimento junto à empresa.

“Encontrar pessoas que tenham foco no cliente, sonho grande, mente aberta e espírito empreendedor talvez seja o maior desafio. O fato de termos horários flexíveis faz com que as pessoas fiquem mais livres para encontrar sua melhor versão”, completa Cecília.

Vânia Goulart aponta alguns caminhos para quem já trabalha em home office ou pretende atuar neste modelo e quer continuar a desenvolver uma carreira de sucesso.

“Antes de mais nada, escolha um local para trabalhar e prepare-se como se fosse sair de casa. Defina seus horários com flexibilidade, mas com clareza das suas entregas. Tenha certeza do que vai executar, pergunte, tire suas dúvidas. Além disso, é importante descobrir quando mostrar a evolução do seu trabalho aos superiores. Por exemplo, essa comunicação deve ser diária ou semanal? Conheça seus pares e colabore, o trabalho em equipe é importante”, frisa.

Na opinião da consultora de imagem profissional Janaina Gurgel, é relevante prestar atenção à apresentação pessoal, mesmo em ambiente on-line. Ela ressalta sobre a importância de cuidar da postura, das roupas, do cabelo e de todo o ambiente ao seu redor no trabalho em casa.

“É preciso tomar uma série de cuidados. O profissional precisa se transportar mentalmente para o ambiente de trabalho, imaginando como você estaria vestido para receber um cliente. A falta de cuidados pode transparecer uma ideia de desleixo e de falta de profissionalismo”, alerta a especialista.

Ela conta ainda que os trabalhadores estavam confundindo o fato de estarem em casa para ficarem mais informais, a ponto de muitos não prestarem atenção ao ambiente, mesmo quando chamadas para reuniões.

“Observar o fundo do ambiente onde se está também é necessário. Quanto mais desordem existir, mais as pessoas prestam atenção. E quanto mais equilíbrio ou minimalismo, mais o foco fica na pessoa que está na reunião virtual”, destaca.

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