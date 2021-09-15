5 dicas básicas para alcançar o equilíbrio mental, físico e emocional

Alinhar mente, corpo e alma está entre as dicas para alcançar o equilíbrio físico, mental e emocional Crédito: Freepik

Manter o equilíbrio mental, físico e emocional mais de um ano após o início da pandemia, tem sido tarefa difícil para muitos. Além de ser desconfortável estar em desequilíbrio, os aspectos emocionais podem afetar até a nossa percepção em relação à aparência física. Segundo a psicóloga Raphany Coelho Siqueira, de 28 anos, uma porção de pequenas atitudes pode mudar esse cenário.

"A primeira delas, que é uma condição para todas as outras, é ter atenção. Toda mudança depende desse elemento essencial. É necessário colocar atenção na própria vida e perceber quais são os hábitos que estão sendo cultivados. Identifique o que deve ser mantido, o que deve ser desenvolvido e o que deve ser eliminado. Comece se perguntando: o que eu estou fazendo de mais que deveria estar fazendo de menos e o que estou fazendo de menos e deveria fazer mais?", indagou.

E para quem tem a mania de autossabotagem, a dica é certeira: criar um processo de autorresponsabilização. Raphany Coelho explica que é necessário se responsabilizar e ser o próprio agente dessa busca, porque muitas pessoas deixam de se desenvolver por atribuir a outras pessoas a responsabilidade da melhoria de suas vidas.

"Diante de uma frustração ou um problema, é possível se posicionar de forma responsável e buscar modos de resolver e lidar com a situação ou apenas se queixar, culpar o outro e, assim, não resolver e até mesmo aumentar os problemas que se tem. A queixa e a ruminação não andam juntas com a responsabilidade", detalhou a psicóloga.

Autoconhecimento e o autogerenciamento são sinônimos de uma vida equilibrada. Crédito: Freepik

Reconhecer o próprio padrão de funcionamento também é uma tarefa para quem quer alcançar o equilíbrio físico, mental e emocional. A especialista detalha que autoconhecimento e o autogerenciamento são sinônimos de uma vida equilibrada. "Não é possível alcançar equilíbrio físico, mental e emocional sem reconhecer seu padrão de funcionamento e desenvolver habilidades para autogestão", completou.

"Observe seus pensamentos, identifique suas emoções e o que as ativa, analise os seus comportamentos e cuide de você como você cuidaria de alguém que está sob sua responsabilidade" Raphany Coelho Siqueira - Psicóloga

Raphany Coelho Siqueira é psicóloga especialista no tratamento da ansiedade e nos transtornos do humor Crédito: Arquivo pessoal

ALINHAR MENTE, CORPO E ALMA

Especialista em emagrecimento saudável, Edivana Poltronieri aponta que é necessário alinhar mente, corpo e alma para adquirir a sensação completa de estar bem. No entanto, isso pode não parecer tão fácil, principalmente após tantos problemas enfrentados durante o período pandêmico. Para ajudar nessa trajetória, Edivana indica 5 passos para conquistar o equilíbrio físico, mental e emocional.