5 dicas básicas para alcançar o equilíbrio mental, físico e emocional

Manter o equilíbrio mental, físico e emocional mais de um ano após o início da pandemia, tem sido tarefa difícil para muitos. Além de ser desconfortável estar em desequilíbrio, os aspectos emocionais podem afetar até a nossa percepção em relação à aparência física. Segundo a psicóloga Raphany Coelho Siqueira, de 28 anos, uma porção de pequenas atitudes pode mudar esse cenário.
"A primeira delas, que é uma condição para todas as outras, é ter atenção. Toda mudança depende desse elemento essencial. É necessário colocar atenção na própria vida e perceber quais são os hábitos que estão sendo cultivados. Identifique o que deve ser mantido, o que deve ser desenvolvido e o que deve ser eliminado. Comece se perguntando: o que eu estou fazendo de mais que deveria estar fazendo de menos e o que estou fazendo de menos e deveria fazer mais?", indagou.
E para quem tem a mania de autossabotagem, a dica é certeira: criar um processo de autorresponsabilização. Raphany Coelho explica que é necessário se responsabilizar e ser o próprio agente dessa busca, porque muitas pessoas deixam de se desenvolver por atribuir a outras pessoas a responsabilidade da melhoria de suas vidas.
"Diante de uma frustração ou um problema, é possível se posicionar de forma responsável e buscar modos de resolver e lidar com a situação ou apenas se queixar, culpar o outro e, assim, não resolver e até mesmo aumentar os problemas que se tem. A queixa e a ruminação não andam juntas com a responsabilidade", detalhou a psicóloga.
Reconhecer o próprio padrão de funcionamento também é uma tarefa para quem quer alcançar o equilíbrio físico, mental e emocional. A especialista detalha que autoconhecimento e o autogerenciamento são sinônimos de uma vida equilibrada. "Não é possível alcançar equilíbrio físico, mental e emocional sem reconhecer seu padrão de funcionamento e desenvolver habilidades para autogestão", completou.
"Observe seus pensamentos, identifique suas emoções e o que as ativa, analise os seus comportamentos e cuide de você como você cuidaria de alguém que está sob sua responsabilidade"
ALINHAR MENTE, CORPO E ALMA
Especialista em emagrecimento saudável, Edivana Poltronieri aponta que é necessário alinhar mente, corpo e alma para adquirir a sensação completa de estar bem. No entanto, isso pode não parecer tão fácil, principalmente após tantos problemas enfrentados durante o período pandêmico. Para ajudar nessa trajetória, Edivana indica 5 passos para conquistar o equilíbrio físico, mental e emocional.
Não procrastine
"O boom das redes sociais, em que a maioria dos internautas buscam ostentar o corpo perfeito em seus melhores ângulos, contribui para problemas de autoestima e depressão. Muitos se anularam para tentar ser outra pessoa, considerando a própria vida ou biotipo inferior. Aceitar que somos indivíduos únicos com vidas e características que nos diferem de outros, nos ajuda a dar um passo rumo à saúde mental".
"Ninguém está 100% o tempo todo. É normal sentir a pressão da rotina e passar por momentos de fragilidade. Reconhecer as emoções, expressar os sentimentos e enxergar os lados positivos e negativos dos acontecimentos são passos importantes para enfrentar os desafios da vida e dar a volta por cima".
"Não precisamos aguardar a virada de ano para refletir no que poderíamos mudar e realmente alcançarmos esse novo objetivo. Nós somos feitos de hábitos e pode ser que um ou outro esteja boicotando o nosso desenvolvimento emocional. Identificá-los para substituir por novos hábitos pode ser assustador e desafiador à primeira vista. Mas, precisamos sair da nossa zona de conforto para viver novas experiências".
"Identifique quem são os amigos e parentes tóxicos, que sempre criticam ou despejam energias negativas, para restringir o contato. Em compensação, faça uma análise dos bons relacionamentos, pessoas que incentivam, aconselham de forma razoável e empática e torcem pelo seu sucesso. Essas são as que valem o nosso tempo e energia".
"Não precisamos de um dia específico da semana para mudar o nosso estilo de vida. Podemos olhar para qualquer mau hábito, incluindo a alimentação, e simplesmente ver que ele não nos cabe mais. Se chegarmos a essa conclusão em uma terça, vamos aguardar até a segunda seguinte para mudar a nossa atitude? Então, não procrastinar decisões que mudar o curso da nossa vida é fundamental para o sucesso".