Como falar com as crianças sobre pornografia na internet?

Crianças têm interesse em conteúdos virtuais e pais devem prestar atenção Crédito: Pixabay

O acesso facilitado à internet exige um comportamento rígido e sempre vigilante dos pais e responsáveis por crianças. A rede é um espaço de relacionamento entre amigos, de estudos, mas também possui conteúdos que não são apropriados para os pequenos, como a pornografia — conteúdo envolvendo ato sexual. Por ser atividade comercial, a produção de materiais pornográficos é feita para chamar cada vez mais a atenção dos usuários, "pescando" quem procura por temas similares, o que preocupa mães e pais, que temem pelo conteúdo visto por seus filhos nos aparelhos eletrônicos.

A Gazeta disse ter ficado assustada ao identificar o tema no histórico de buscas e A artista capixaba Maria Sanz passou pela experiência de notar que as pesquisas do filho na internet envolviam conteúdo pornográfico. A colunista dedisse ter ficado assustada ao identificar o tema no histórico de buscas e resolveu transformar sua conversa com o filho em uma carta, intitulada "Na verdade, uma mentira"

As pesquisas que ela identificou começavam com a citação do nome de uma garota. À época com sete anos, ele buscou por "menino beijando menina", depois por "beijo na boca", como escreveu a colunista.

"Na hora em que vi, confesso, sofri. Na verdade, quase morri. É enlouquecedor pensar numa criança vendo adultos copulando para uma câmera. Insuportável, para ser sincera. E mesmo sabendo que o mundo anda enlouquecido, e que era óbvio que você, com um iPad nas mãos, mais cedo ou mais tarde teria acesso a esse conteúdo. Doeu a beça", relata Maria Sanz na carta.

Ao longo do texto, a artista faz questão de ressaltar a importância do diálogo com as crianças e avalia necessária a diferenciação de pornografia e amor.

QUAL É O MOMENTO DE FALAR COM AS CRIANÇAS SOBRE O ASSUNTO?

quadro CBN e a Família. Em entrevista ao jornalista Mário Bonella, da A explicação é essencial e deve ser levada adiante quando o assunto é pornografia, comenta a psicóloga Adriana Müller, comentarista do. Em entrevista ao jornalista Mário Bonella, da CBN Vitória , ela explica que não existe momento correto para ter uma conversa com as crianças sobre pornografia na internet. Cada responsável deve encontrar, na rotina e no perfil da criança, um espaço para abordar o assunto.

Pais devem conversar com os filhos sobre conteúdo pornográfico Crédito: Pixabay

"A orientação é que as crianças tenham filtro. É importante preparar os filhos para diferenciar sexo de pornografia, o que pode e o que não pode, o que é ou não saudável. É uma proteção contra os conteúdos que eles vão receber. O diálogo em casa é muito importante" Adriana Müller - Psicóloga e comentarista da CBN Vitória

De acordo com a psicóloga, em casa o tal "momento certo" pode ser, como ocorreu com Maria Sanz, o primeiro contato dos pais com essa questão.

A dica de Adriana Müller é: "Não deixe passar a oportunidade", diz a psicóloga, lembrando do susto que a artista capixaba tomou ao ler o histórico de busca do filho na internet.

NÃO REPREEENDA AS PERGUNTAS DAS CRIANÇAS

A psicóloga ressalta que, mesmo que as crianças mais novas não tenham perguntas muito elaboradas ou que fiquem na dúvida sobre os órgãos sexuais de meninos e meninas, é preciso sempre explicar. Pode ser que o diálogo sobre sexo comece ali.

O que não deve ser feito, segundo Adriana Müller, é repreender as perguntas ou indicações das crianças. É preciso acatar as manifestações dos pequenos. "O diálogo morre ali quando as crianças apontam o que viram ou ouviram e os pais brigam imediatamente", reforça.

PREPARANDO OS PEQUENOS PARA SEREM ADULTOS

Ainda nos primeiros parágrafos de sua carta divulgada na coluna, Maria Sanz escreve: "O problema não é o sexo, filho". A percepção, compartilhada entre a mãe e a psicóloga, é que o acesso ao conteúdo pornográfico pode gerar um vício.

"Há uma grande diferença entre pornografia e sexo. É perigoso que eles cresçam com expectativas de acordo com o que viram nos vídeos e imagens. Sexo é uma interação de respeito, é consensual. Pornografia envolve uma produção audiovisual" Adriana Müller - Psicóloga e comentarista da CBN Vitória