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5 benefícios para começar a treinar o tênis de praia

O esporte, que ganha cada vez mais adeptos nas areias do Estado, queima até mil calorias por hora e fortalece todo o corpo

Publicado em 06 de Setembro de 2021 às 16:11

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

06 set 2021 às 16:11
Beach Tennis
O beach tennis é um esporte para todas as idades e traz inúmeros benefícios para a saúde Crédito: Divulgação Centro Esportivo Enseada
beach tennis, ou tênis de praia, virou febre no país. E o esporte ganha novos adeptos diariamente na areias (ou quadras) do Espírito Santo, por ser uma atividade divertida, democrática e praticada ao ar livre.
"Acho que o sucesso do esporte está no fato de ser um esporte democrático e inclusivo. Pode ser praticado por criança a idoso, podendo inclusive jogar em alto nível após os 40 anos", conta Brunella Paiva, atleta e proprietária da Arena Vix.

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Inventada pelos italianos, a modalidade é uma mistura de tênis e badminton. Disputado de forma individual ou em duplas, o jogo consiste em manter a bolinha acima do chão e da rede com o uso de raquetes. 
"Acredito que o sucesso do beach tennis se deve, principalmente, à facilidade com que se aprende a jogar, especialmente por quem tem idade mais avançada ou qualquer dificuldade em se movimentar. Além disso, vivemos em uma cidade praiana, que facilita o acesso das pessoas a essa prática esportiva; e se trata de uma modalidade divertida, animada e pode reunir toda a família", conta a coordenadora da modalidade no Centro Esportivo Enseada, Juliana Lima.
Além da socialização, a prática traz inúmeros benefícios para a saúde, como a ajuda no funcionamento dos sistemas cardiovascular e respiratório. "Também auxilia na queima de calorias, no fortalecimento muscular, na melhora o condicionamento físico", explica Juliana. 
A prática estimula a mente, pois exige que o atleta esteja alerta e pense rápido. "É um esporte que exige a atenção mental o tempo todo, e o emocional precisa estar equilibrado. É um jogo estratégico", diz Brunella. Se animou? Confira 5 motivos para começar a praticar o esporte

5 BENEFÍCIOS PARA QUEM PRATICA

Beach tennis
O beach tennis é um esporte para todas as idades e traz inúmeros benefícios para a saúde Crédito: Divulgação Centro Esportivo Enseada
  1. É democrático
    O beach tennis é um esporte para todas as idades, em muitas categorias. "Toda a família pode participar e interagir. É comum, por exemplo, vermos filhos, pais, mães e avôs jogando juntos", diz Juliana Lima. Já Brunella Paiva conta que o esporte é de fácil aprendizado.

  2. Faz bem para saúde
    Como qualquer esporte, ele também traz benefícios para a saúde como um bom condicionamento físico. "Ele traz um esforço físico grande, exige bastante do condicionamento físico e é necessário estar bem preparado fisicamente. Mas cada atleta vai no seu ritmo e no limite. É um esporte que permite que, mesmo a pessoa sedentária, comece a praticar num ritmo mais lento. A prática melhora o funcionamento dos sistemas cardiovascular e respiratório", explica Brunella. 

  3. Melhora da coordenação motora e do reflexo
    A prática esportiva é uma ótima maneira de melhorar a coordenação motora e o reflexo, porque é preciso avaliar constantemente o tempo entre a bola e o ponto de contato com a raquete. "O treino na areia também ajuda, pois a superfície irregular ativa os músculos da perna e promove um fortalecimento dos músculos abdominais e das costas, auxiliando na manutenção do equilíbrio corporal", explica Juliana Lima. 

  4. Queima de calorias
    Os deslocamentos na quadra são ótimos  para o condicionamento físico. E também é uma forma de queimar calorias. "É um exercício de alta intensidade, num treino de uma hora é possível queimar de 400 a 1.000 calorias", diz Brunella.

  5. Promove a socialização
    A dinâmica do jogo ajuda na socialização, pois pode-se jogar de forma individual ou em dupla. Além disso, o ambiente natural  estimula a entrosamento entre os atletas. "As pessoas se divertem e se conhecem, gerando ótimas amizades que podem durar bastante tempo. É natural vermos parceiros de beach tennis, que se conheceram nas aulas, se tornarem grandes amigos fora das quadras", diz Juliana Lima.  

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Uma seleção de produtos para jogar beach tennis Crédito: Divulgação/ Arte Guilherme Sillva
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