5 benefícios para começar a treinar o tênis de praia

É democrático

O beach tennis é um esporte para todas as idades, em muitas categorias. "Toda a família pode participar e interagir. É comum, por exemplo, vermos filhos, pais, mães e avôs jogando juntos", diz Juliana Lima. Já Brunella Paiva conta que o esporte é de fácil aprendizado.





Faz bem para saúde

Como qualquer esporte, ele também traz benefícios para a saúde como um bom condicionamento físico. "Ele traz um esforço físico grande, exige bastante do condicionamento físico e é necessário estar bem preparado fisicamente. Mas cada atleta vai no seu ritmo e no limite. É um esporte que permite que, mesmo a pessoa sedentária, comece a praticar num ritmo mais lento. A prática melhora o funcionamento dos sistemas cardiovascular e respiratório", explica Brunella.





Melhora da coordenação motora e do reflexo

A prática esportiva é uma ótima maneira de melhorar a coordenação motora e o reflexo, porque é preciso avaliar constantemente o tempo entre a bola e o ponto de contato com a raquete. "O treino na areia também ajuda, pois a superfície irregular ativa os músculos da perna e promove um fortalecimento dos músculos abdominais e das costas, auxiliando na manutenção do equilíbrio corporal", explica Juliana Lima.





Queima de calorias

Os deslocamentos na quadra são ótimos para o condicionamento físico. E também é uma forma de queimar calorias. "É um exercício de alta intensidade, num treino de uma hora é possível queimar de 400 a 1.000 calorias", diz Brunella.



