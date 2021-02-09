Exercício físico: 5 falhas para você evitar e render mais na academia

Um profissional de educação física deve ser consultado para ajudar a escolher o melhor treino para atingir os objetivos Crédito: Freepik

Você frequenta a academia regularmente mas não vê mais evolução? Muito provavelmente, está cometendo algum erro. A educadora física Tatyana Bringel, da Academia Razões do Corpo, explica que se a pessoa é paciente, dedicada e disciplinada e, mesmo assim os resultados não evoluem, provavelmente o treinamento está inadequado.

"Pessoas que passam meses na academias, treinam com ótima regularidade e disciplina e não conseguem mudar em nada a sua aparência física... Isso acontece porque o nosso organismo se acostuma com a intensidade daquelas atividades praticadas e com isso interrompe o processo de adaptação e evolução que o treinamento deveria promover. A única maneira de manter os treinos constantemente desafiadores e em evolução é através do controle e manipulação de intensidade e volume de treinamento, que só pode ocorrer com um planejamento e organização de tipos de treinos, métodos, variação de exercícios, séries, repetições, intervalos e velocidades, diz.

O educador físico Francis de Carvalho, da Wellness, diz que muita gente acha que para obter resultados basta apenas treinar ou malhar. "É importante frisar que o treinamento sozinho é responsável por apenas 30% do resultado, a outra porcentagem depende da alimentação, do descanso e do sono de qualidade".

Um profissional de educação física deve ser consultado para ajudar a escolher o melhor treino para atingir os objetivos. "Uma das falhas primordiais é a falta de constância. As pessoas desistem muito rápido", diz Francis.

Confira as 5 falhas mais comum e veja como você pode melhorar seu desempenho na hora de malhar.

1 - Concentrar-se em apenas uma parte do corpo

A educadora física Tatyana Bringe diz ser um erro concentrar-se em apenas uma parte do corpo nos treinos. "Não adianta nada ir à academia e só trabalhar as pernas, porque você corre, ou o abdômen, porque gostaria de vê-lo tonificado. Ao fazer isso cria desequilíbrios".

2 - Falta de constância

Para o educador físico Francis de Carvalho, uma das falhas primordiais é a falta de constância. "As pessoas desistem muito rápido, é importante ressaltar que os resultados, principalmente os estéticos, normalmente começam a aparecer após o terceiro mês de atividade. O profissional diz ainda que é preciso se esforçar, tentar evoluir e não desistir precocemente. "Ter dedicação, determinação, disciplina e esforço, é assim que se conquista grandes resultados".

3 - Fazer sempre a mesma coisa

Fazer sempre o mesmo exercício é chato, pouco estimulante e menos saudável. "O corpo e o rendimento se beneficiam do treino variado. Atletas de resistência devem treinar força ao menos duas vezes por semana. E os aficionados em academia, se dedicarem a algum exercício aeróbio ao menos nos fins de semana", diz Tatyana Bringe.

4 - Exagerar ou pegar leve demais

Se você costuma exagerar na intensidade ou no volume dos treinos quando está na academia, é bem provável que seja acometido pelo overtraining (condição resultante de se fazer mais exercícios do que seu corpo é capaz de se recuperar), que pare de evoluir ou que não consiga manter o ritmo dos exercícios. "Por outro lado, se não alcança uma intensidade mínima, o exercício ficará chato e com pouca motivação. É importante ter e seguir um plano de treinamento", diz Tatyana Bringe.

5 - Não se alimentar bem