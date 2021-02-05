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Bem-estar

Sucos de frutas cítricas refrescam, hidratam e reforçam a imunidade

Abacaxi, laranja, morango e limão... As bebidas feitas dessas frutas hidratam e são ricas em vitamina C, que é antioxidante, e também ativam a produção de glóbulos brancos que ajudam a fortalecer o sistema imunológico
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

05 fev 2021 às 02:00

Publicado em 05 de Fevereiro de 2021 às 02:00

Suco de Abacaxi
O melhor horário para consumir os sucos cítricos é próximo ao almoço ou jantar  Crédito: Freepik
O calor não tem dado trégua. E, além de beber muita água, os sucos também podem ajudar a refrescar nesse verão. Os feitos com frutas cítricas, como laranja, abacaxi, morango e limão, são ótimas opções. Os sucos cítricos refrescam, hidratam e reforçam a imunidade. "Essas bebidas hidratam e são ricas em vitamina C, que é antioxidante, e também ativam a produção de glóbulos brancos e ajudam a fortalecer o sistema imunológico", explica a nutricionista Fernanda Pignaton.
A profissional conta que os sucos podem ser consumidos diariamente. "Lembre-se que a bebida é 1 porção de fruta para 1 copo de água. Não devemos exceder 4 a 5 porções de fruta por dia, seja da própria ou do suco", diz.
A nutricionista Monique Karenine e Souza, da Pronep Life Care, conta que os sucos cítricos são ricos em vitamina C, e que o nosso organismo necessita de, em média, 600 mg dessa vitamina por dia. E a recomendação é preparar o suco e ingerir logo em seguida. A ingestão de frutas, tanto por meio de sucos ou in natura, pode melhorar a resposta imunológica como um todo, tanto em crianças, como adultos e idosos, porém, não de forma isolada. "O ideal é manter uma alimentação balanceada, com proteínas, lipídios, carboidratos, vitaminas e minerais. Como as frutas são fontes de vitaminas e minerais, logo, devem fazer parte da nossa rotina", diz.
Ela também diz que o consumo do suco pode ser diário. "O melhor horário para se ingerir o suco cítrico é antes ou durante as grandes refeições, que são o almoço e o jantar, pois as frutas cítricas são ricas em vitamina C, que auxiliam na absorção do ferro", diz Monique Karenine.
A nutricionista Fernanda Pignaton concorda. "É bom tomar sucos, como o de limão, próximos às refeições, quando ingerimos folhas verdes, para aumentar a absorção de ferro e transformar no ferro heme que nosso corpo utiliza de fato". Porém, a profissional ressalta que não é todo mundo que pode consumir a bebida. " Pessoas com gastrite e refluxo devem tomar cuidado com consumo de frutas cítricas, pois podem ter o quadro agravado, causando desconforto", diz. 

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