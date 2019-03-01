Sucos energéticos ajudam a espantar o desânimo; veja receitas

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Não é fácil curtir os bloquinhos de carnaval por aí: precisa ter energia, disposição e muito filtro solar para se jogar na folia. Muita gente inicia até bem a maratona de diversão, mas chega na segunda... terça-feira, começa a "reduzir a marcha foliã".

Como a folia ainda não acabou, o jeito é arrumar uma forma de dar disposição para terminar bem o carnaval. Mas, como nem só de guaraná em pó vive o homem que quer ficar "ligadão", o Gazeta Online separou três receitas de sucos energéticos para essa temporada de samba.

De gengibre a beterraba, passando por abacaxi, banana e couve, os ingredientes selecionados são pensados para dar disposição, energia, evitar náuseas e hidratar, afinal, folia também envolve uns bons drinques. Por isso, é importante sempre beber bastante água, que vai ser responsável por driblar o calor e a desidratação.

Segundo a nutricionista Estela Reginatto, o gengibre, por exemplo, tem ação de melhora na digestão, diminui as chances de enjoo e também é fonte de energia por ter ativos termogênicos. "O abacaxi, por exemplo, é sempre opção para quem vai beber, porque ele é um bom repositor de água. E o açaí, por sua vez, é bom porque dá muita disposição", relata.

Ela dá a receita de três sucos que são bons para quem vai cair no samba. Confira:

SUCO VERMELHO ANTIOXIDANTE

Para que serve? É bom para quem quer disposição nos bloquinhos. Dá energia e é saboroso, porque é feito à base de frutas vermelhas

Como fazer? Misture 200 ml de suco de uva integral, um pedaço de 1 cm de gengibre, 1 pedaço pequeno de beterraba, cinco morangos inteiros e bata tudo no liquidificador. Depois, é só coar e botar em um copo com gelo para saborear

SUCO DE ENERGIA

Para que serve? É ótima fonte de energia e disposição

Como fazer? Misture 2 polpas de açaí (dessas compradas em supermercado), uma banana prata ou nanica inteira e dois potes de iogurte natural sem açúcar. Bata tudo no liquidificador e tome. O aspecto é parecido com o de uma vitamina e pode ser colocado um fio de mel para adoçar a mistura

SUCO DE ABACAXI COM COUVE E HORTELÃ

Para que serve? É perfeito para quem vai beber na folia. Repõe água, dá energia e tem propriedades digestivas