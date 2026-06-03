Convento diminui número de missas transmitidas ao vivo

O Convento da Penha anunciou que, a partir de 1º de junho, mudou o esquema de transmissão de missas ao vivo pelas suas redes sociais. A principal novidade é o fim da transmissão de quatro celebrações ao vivo da capela do Convento, durante a semana.





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As missas das 15h30 de segunda, terça, quinta e sexta não serão mais transmitidas ao vivo. Vão continuar sendo exibidas, entretanto, a Missa da Saúde das quartas-feiras, às 15h30, no campinho, e as celebrações de sábado, na capela, com mudança de horário (das 15h30 para 7h), e de domingo, às 9h, no campinho.





A oração Toda Terça tem Terço está com sua transmissão ao vivo assegurada, às 19h, direto da capela do Convento da Penha.





A coluna apurou que a emissora que fazia as transmissões ao vivo foi dispensada e uma nova produtora de vídeo foi contratada.





A diminuição do número de transmissões de missas ao vivo foi lamentada por seguidores do perfil do Convento da Penha nas redes sociais.