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Redes Sociais

Coluna Leonel Ximenes

Convento diminui número de missas transmitidas ao vivo

Quatro celebrações foram excluídas da grade semanal de transmissões

Publicado em 03 de Junho de 2026 às 03:15

Públicado em 

03 jun 2026 às 03:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Missa no campinho transmitida ao vivo pelas redes sociais do Convento da Penha
Missa no campinho transmitida ao vivo pelas redes sociais do Convento da Penha YouTube

O Convento da Penha anunciou que, a partir de 1º de junho, mudou o esquema de transmissão de missas ao vivo pelas suas redes sociais. A principal novidade é o fim da transmissão de quatro celebrações ao vivo da capela do Convento, durante a semana.


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As missas das 15h30 de segunda, terça, quinta e sexta não serão mais transmitidas ao vivo. Vão continuar sendo exibidas, entretanto, a Missa da Saúde das quartas-feiras, às 15h30, no campinho, e as celebrações de sábado, na capela, com mudança de horário (das 15h30 para 7h), e de domingo, às 9h, no campinho.


A oração Toda Terça tem Terço está com sua transmissão ao vivo assegurada, às 19h, direto da capela do Convento da Penha.


A coluna apurou que a emissora que fazia as transmissões ao vivo foi dispensada e uma nova produtora de vídeo foi contratada.


A diminuição do número de transmissões de missas ao vivo foi lamentada por seguidores do perfil do Convento da Penha nas redes sociais.

REAÇÃO DOS SEGUIDORES

“É uma tristeza muito grande em saber que em vez de aumentar os horários de celebração da Santa Eucaristia está diminuindo. O Convento de Nossa Senhora da Penha deveria ter vários horários de missa”, sugeriu um internauta.


“Por que a mudança? Sinceramente não gostei, me organizava e conseguia assistir na semana com o frei Robson. Agora tem dia certo? Por quê? Revejam isso, para quem só consegue pela internet tinha que ser todos dias”, reclamou outra seguidora.


“Minha mãe de 97 anos só consegue assistir via YouTube. Também fico muito triste com essa notícia, tenho até um alarme para lembrar das missas todos os dias. Aqui em casa não perdia uma sequer. Decepção”, escreveu uma fiel.

A NOVA PROGRAMAÇÃO DE TRANSMISSÕES AO VIVO

  • Terças (19h30) - Toda terça tem Terço na capela

  • Quartas (15h30) - Missa da Saúde no campinho

  • Sábados (7h) - Missa na capela

  • Domingos (9h) - Missa no campinho

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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