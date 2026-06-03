Convento diminui número de missas transmitidas ao vivo

O Convento da Penha anunciou que, a partir de 1º de junho, mudou o esquema de transmissão de missas ao vivo pelas suas redes sociais. A principal novidade é o fim da transmissão de quatro celebrações ao vivo da capela do Convento, durante a semana.
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As missas das 15h30 de segunda, terça, quinta e sexta não serão mais transmitidas ao vivo. Vão continuar sendo exibidas, entretanto, a Missa da Saúde das quartas-feiras, às 15h30, no campinho, e as celebrações de sábado, na capela, com mudança de horário (das 15h30 para 7h), e de domingo, às 9h, no campinho.
A oração Toda Terça tem Terço está com sua transmissão ao vivo assegurada, às 19h, direto da capela do Convento da Penha.
A coluna apurou que a emissora que fazia as transmissões ao vivo foi dispensada e uma nova produtora de vídeo foi contratada.
A diminuição do número de transmissões de missas ao vivo foi lamentada por seguidores do perfil do Convento da Penha nas redes sociais.
REAÇÃO DOS SEGUIDORES
“É uma tristeza muito grande em saber que em vez de aumentar os horários de celebração da Santa Eucaristia está diminuindo. O Convento de Nossa Senhora da Penha deveria ter vários horários de missa”, sugeriu um internauta.
“Por que a mudança? Sinceramente não gostei, me organizava e conseguia assistir na semana com o frei Robson. Agora tem dia certo? Por quê? Revejam isso, para quem só consegue pela internet tinha que ser todos dias”, reclamou outra seguidora.
“Minha mãe de 97 anos só consegue assistir via YouTube. Também fico muito triste com essa notícia, tenho até um alarme para lembrar das missas todos os dias. Aqui em casa não perdia uma sequer. Decepção”, escreveu uma fiel.
A NOVA PROGRAMAÇÃO DE TRANSMISSÕES AO VIVO
Terças (19h30) - Toda terça tem Terço na capela
Quartas (15h30) - Missa da Saúde no campinho
Sábados (7h) - Missa na capela
Domingos (9h) - Missa no campinho
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