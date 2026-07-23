Risco de nova tarifa: ES intensifica combate ao trabalho escravo moderno

O Brasil pode sofrer uma nova taxação dos Estados Unidos, estimada em 12,5%. Desta vez, o risco é atribuído à falha das economias de várias nações em proibir e fiscalizar a importação de mercadorias produzidas com trabalho forçado. A sinalização de mais uma taxação ocorreu logo após o anúncio do presidente dos EUA, Donald Trump, no último dia 15 de julho, de um novo tarifaço de 25% sobre uma lista de quase 500 produtos brasileiros.





A possibilidade reacende a discussão sobre a continuidade de trabalhos análogos à escravidão em território brasileiro e, regionalmente, no Espírito Santo.





O Código Penal brasileiro, no artigo 149, classica e criminaliza essa prática, que reduz "alguém a condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto”.





Dados da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do Espírito Santo mostram que, desde 2023, 189 trabalhadores foram resgatados de condições análogas à escravidão no Estado. O maior número de resgates foi registrado em 2023, com 86 vítimas. Em 2024, houve 68 ocorrências e, em 2025, 35. A queda no período, portanto, foi de 60%.





O superintendente do Trabalho, Alcimar Candeias, explica que o recuo se deve à intensificação das fiscalizações nas grandes e médias propriedades rurais, que passaram a cumprir melhor a legislação.