UVV tem novo dono: fundo de Abu Dhabi comprou 100% da instituição, diz jornal

A Universidade Vila Velha foi vendida para a subsidiária Clariens Educação, braço de ensino médico do Mubadala Capital, gestora dos investimentos em participação do fundo soberano de Abu Dhabi. As informações são da coluna Capital, de O Globo.





Esta é a sexta aquisição de faculdade com curso de Medicina que a Mubadala faz no Brasil. Antes, a investidora havia adquirido instituições de ensino da Bahia, de Goiás e de Minas Gerais. Agora, com o negócio fechado, o grupo dos Emirados Árabes chega à educação capixaba.





Segundo a coluna de O Globo, foi comprado 100% do negócio. A aquisição é para controle total da Segex (Sociedade Educação e Gestão de Excelência), mantenedora da UVV.