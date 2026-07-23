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Investimento alto

UVV tem novo dono: fundo de Abu Dhabi comprou 100% da instituição, diz jornal

Esta é a sexta aquisição feita pela Clariens Educação, braço de ensino médico do Mubadala Capital

Publicado em 23 de Julho de 2026 às 09:11

Maurílio Mendonça

Maurílio Mendonça

Publicado em 

23 jul 2026 às 09:11

A Universidade Vila Velha foi vendida para a subsidiária Clariens Educação, braço de ensino médico do Mubadala Capital, gestora dos investimentos em participação do fundo soberano de Abu Dhabi. As informações são da coluna Capital, de O Globo.


Esta é a sexta aquisição de faculdade com curso de Medicina que a Mubadala faz no Brasil. Antes, a investidora havia adquirido instituições de ensino da Bahia, de Goiás e de Minas Gerais. Agora, com o negócio fechado, o grupo dos Emirados Árabes chega à educação capixaba.


Segundo a coluna de O Globo, foi comprado 100% do negócio. A aquisição é para controle total da Segex (Sociedade Educação e Gestão de Excelência), mantenedora da UVV.

Imagem do campus Boa Vista, da Universidade Vila Velha
Universidade Vila Velha oferece mais de 50 cursos de gradução, presencial e a distância, além dos cursos de especialização e dos programas mestrado e doutorado. Foto UVV

A instituição foi fundada em abril de 1974, pelo professor Aly da Silva, sendo controlada por José Luiz Dantas, filho do fundador, há décadas. A credencial de universidade veio em dezembro de 2011, sendo reconhecida como a primeira particular do país com esse título.


A UVV oferece 55 cursos de graduação, incluindo presenciais e a distância. Também tem uma Faculdade de Medicina e nove programas de residências; além de 57 cursos de MBA e pós-graduação, e 12 programas de mestrado e doutorado. 


São mais de 10 mil alunos em quatro campi, três na Grande Vitória e um no Sul do Estado, no município de Guaçuí. 

A estimativa, segundo a coluna Capital, é de que os valores da transação seriam da ordem de R$ 330 milhões. E o curso de Medicina, que tem autorização para funcionar desde 2007, foi o principal motivador do negócio.


São mais de 200 vagas anuais autorizadas pelo Ministério da Educação (MEC), nota máxima (5) no Conceito de Curso (CC) em 2024 e nota 4 no Enade em 2024. No Enamed, o “provão” que avalia a qualidade dos cursos de medicina no Brasil, a instituição ficou com nota 4 de 5.

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