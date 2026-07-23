Morro do Moreno: prazo de entrega das obras é prorrogado para agosto de 2027

As obras de infraestrutura do Parque Natural Municipal Morro do Moreno, em Vila Velha, terão um novo prazo de conclusão. Um aditivo publicado pela Prefeitura de Vila Velha no Diário Oficial na última quarta-feira (22) prorrogou o contrato em cerca de um ano e um mês (400 dias), estendendo o prazo de execução até agosto de 2027 — o acordo original previa a conclusão das obras no segundo semestre de 2026.





A mudança foi formalizada por meio de um aditivo ao Contrato nº 314/2024, firmado entre a Secretaria Municipal de Obras, Planejamento e Projetos Estruturantes (Semope) e a AMF Engenharia e Serviços Ltda., responsável pela elaboração dos projetos executivos e pela realização das intervenções no Morro do Moreno.