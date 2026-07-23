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Infraestrutura

Morro do Moreno: prazo de entrega das obras é prorrogado para agosto de 2027

Prefeitura atribui decisão a ajustes técnicos e administrativos. Acordo original previa conclusão no segundo semestre deste ano

Publicado em 23 de Julho de 2026 às 10:02

Nicoly Reis

Nicoly Reis

Publicado em 

23 jul 2026 às 10:02
Obras nos acessos ao Morro do Moreno, na Praia da Costa, Vila Velha, serão entregues nas próximas semanas
Obras nos acessos ao Morro do Moreno, na Praia da Costa, Vila Velha Fabricio Lima

As obras de infraestrutura do Parque Natural Municipal Morro do Moreno, em Vila Velha, terão um novo prazo de conclusão. Um aditivo publicado pela Prefeitura de Vila Velha no Diário Oficial na última quarta-feira (22) prorrogou o contrato em cerca de um ano e um mês (400 dias), estendendo o prazo de execução até agosto de 2027  o acordo original previa a conclusão das obras no segundo semestre de 2026. 


A mudança foi formalizada por meio de um aditivo ao Contrato nº 314/2024, firmado entre a Secretaria Municipal de Obras, Planejamento e Projetos Estruturantes (Semope) e a AMF Engenharia e Serviços Ltda., responsável pela elaboração dos projetos executivos e pela realização das intervenções no Morro do Moreno.

Ajustes técnicos e administrativos

Em nota encaminhada à reportagem, a prefeitura informou que a ampliação do prazo foi necessária para garantir a continuidade administrativa do contrato durante a execução dos serviços.


Segundo o município, a decisão foi motivada por situações identificadas ao longo da implantação do empreendimento, entre elas o processo de desapropriação das áreas necessárias para a obra, a implantação da infraestrutura de esgotamento sanitário, ajustes de projeto solicitados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), revisões técnicas durante o processo de licenciamento ambiental e adequações relacionadas às estruturas de telecomunicações existentes no topo do Morro do Moreno.

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A administração municipal informou ainda que as obras seguem em andamento conforme o cronograma atualizado e destacou que o projeto transformará um dos principais cartões-postais de Vila Velha em um espaço estruturado para lazer, turismo e preservação ambiental.

Nova infraestrutura turística

As obras começaram em 2025 e representam um investimento de cerca de R$ 10 milhões, fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Vila Velha e o Governo do Estado.


O projeto prevê a pavimentação de aproximadamente 730 metros da via principal de acesso ao topo do Morro do Moreno, além da construção de sete mirantes — incluindo o tradicional Mirante Testa da Macaca —, portaria, guarita, receptivo para visitantes, estacionamento, sanitários acessíveis, sala administrativa, espaço para educação ambiental, iluminação pública em LED e uma cafeteria no topo do monumento natural.


Também haverá melhorias na acessibilidade, sinalização, áreas de contemplação e demais estruturas de apoio aos visitantes. Segundo a prefeitura, as trilhas existentes serão preservadas, e o objetivo é organizar o uso público da unidade de conservação, conciliando preservação ambiental, segurança e desenvolvimento do turismo.

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