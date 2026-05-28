Justiça manda parar obra de escola no Morro do Moreno

A ação aponta que o município teria instruído o recurso com documentos desatualizados e tentado contornar a fiscalização. A prefeitura também teria permitido o chamado "licenciamento de fachada", aceitando o fracionamento da área para evitar que o empreendimento atingisse o patamar de 5 mil metros quadrados, o que obrigaria a realização de Estudo Especial e audiência pública conforme previsto no Plano Diretor Municipal (PDM).





Além disso, segundo a ação, a administração concedeu o alvará construtivo sem que nenhum órgão técnico da prefeitura analisasse o laudo geotécnico apresentado pelo empreendedor. O desembargador Fernando Ruy ainda faz menção à manifestação do Ministério Público do Espírito Santo (MPES) no processo original e observa que a prefeitura deixou de considerar o relatório da Defesa Civil que atestava médio a alto risco geológico, com perigo real de rolamento de blocos rochosos sobre a comunidade escolar.





No processo que tramitou na 2ª Vara da Fazenda Pública de Vila Velha, antes de chegar como recurso ao Tribunal de Justiça , o promotor Gustavo Senna ainda pontua riscos ambientais, que decorrem principalmente do fato de a escola estar localizada na zona de amortecimento do Monumento Natural do Morro do Moreno (Mona) — unidade de conservação de proteção integral.





Entre os riscos identificados está a degradação do habitat pela i ntensificação da atividade no entorno das obras, projetando impactos que ultrapassam os limites físicos da edificação, atingindo diretamente a fauna e flora da região.





O promotor de Justiça considera ainda a existência de indícios de interferência no lençol freático devido ao acúmulo persistente de água no local das intervenções, mesmo sem chuvas. Além do dano ambiental, observa Gustavo Senna, há risco à saúde pública pela possível formação de criadouros de mosquitos.





Nessa ação, o MPES ainda aponta desvio de finalidade porque a obra foi licenciada como um centro comercial de um andar, mas está sendo construída como escola de dois pavimentos. A promotoria destaca a ausência de estudos obrigatórios de impacto de vizinhança e mobilidade urbana.





A expansão da unidade de Vila Velha do centro educacional, inaugurada em 2021, foi anunciada em setembro do ano passado. O investimento seria próximo de R$ 8,5 milhões, ampliando o espaço para 2 mil metros quadrados, dedicados à educação infantil e ao ensino fundamental. Serão mais de 20 novas salas de aula e área ao ar livre aos pés do Morro do Moreno.