Sopa detox: 10 receitas saudáveis e deliciosas para os dias frios

Aprenda a preparar pratos saborosos e nutritivos que auxiliam no funcionamento do organismo
Portal Edicase

Publicado em 28 de Maio de 2026 às 19:52

Sopa detox de lentilha vermelha (Imagem: Anna Puzatykh | Shutterstock)
Sopa detox de lentilha vermelha (Imagem: Anna Puzatykh | Shutterstock)
As sopas detoxificantes têm ganhado popularidade devido aos benefícios para a saúde. Elas são, geralmente, preparadas com ingredientes ricos em nutrientes, como vegetais, ervas e especiarias, que ajudam a limpar o organismo. Além disso, fornecem vitaminas, minerais e antioxidantes essenciais para o funcionamento adequado do corpo.
É importante ressaltar que as sopas detox devem ser consumidas como parte de uma alimentação equilibrada e variada. Além disso, consultar um profissional de saúde é fundamental antes de iniciar qualquer dieta ou programa de desintoxicação.
A seguir, confira algumas receitas de sopa detox que você precisa experimentar!

1. Sopa detox de lentilha vermelha

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de lentilha vermelha
  • 3 tomates sem pele, sem sementes e picado
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1/2 xícara de chá de cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • 1 colher de sopa de suco de limão
  • 1 colher de chá de açafrão em pó
  • Sal, pimenta-do-reino moída e manjericão a gosto
  • 1 l de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e a cebola e doure. Acrescente o açafrão e mexa por 1 minuto. Junte a água e misture. Coloque a lentilha, tempere com sal e pimenta-do-reino e cozinhe por 15 minutos. Depois, adicione o suco de limão e o tomate e cozinhe por mais 10 minutos. Desligue o fogo, salpique com manjericão e sirva em seguida.

2. Sopa detox verde

Ingredientes

  • 2 abobrinhas descascadas e cortadas em rodelas
  • Floretes de 1 brócolis
  • 1 dente de alho descascado e picado
  • 1 cebola descascada e ralada
  • 1 xícara de chá de couve cortada em tiras finas
  • 1 xícara de chá de manjericão picado
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • Sal e pimenta-do-reino branca moída a gosto
  • Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione os floretes de brócolis e cozinhe até ficarem macios. Desligue o fogo e reserve. Em outra panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente a cebola, o alho, o manjericão, a abobrinha e a couve e refogue por 5 minutos. Desligue o fogo, transfira o refogado para a panela com os floretes de brócolis e misture. Tempere com sal e pimenta-do-reino branca. Aqueça em fogo médio e sirva em seguida.

3. Sopa detox de beterraba com gengibre e limão

Ingredientes

  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 6 beterrabas descascadas e cortadas em cubos
  • 1 l de água quente
  • 1/2 colher de chá de gengibre em pó
  • 1/2 colher de chá de raspas de limão
  • 4 colheres de sopa de leite de coco
  • Sal, pimenta-do-reino moída, salsinha picada e folhas de louro a gosto

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente a beterraba e refogue por 2 minutos. Adicione sal, pimenta-do-reino, salsinha e folhas de louro. Cubra com água, tampe a panela e cozinhe por 10 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair e abra a panela. Junte o gengibre, o leite de coco e as raspas de limão e misture. Aqueça em fogo médio e sirva em seguida.
Sopa detox de frango com limão e legumes (Imagem: nelea33 | Shutterstock)

4. Sopa detox de frango com limão e legumes

Ingredientes

  • 1 peito de frango
  • 1/2 xícara de chá de cenoura descascada e picada
  • 1/2 xícara de chá de cebola descascada e picada
  • 1 dente de alho descascado e picado
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1/3 de xícara de chá de arroz italiano (orzo)
  • Suco de 1 limão-siciliano
  • 1,2 l de água
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Cheiro-verde picado e rodelas de limão-siciliano para finalizar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o peito de frango e deixe selar por alguns minutos, virando para dourar todos os lados. Junte a cenoura e a água. Tempere com sal e pimenta-do-reino e cozinhe por 25 minutos.
Retire o frango da panela, desfie com um garfo e devolva à sopa. Junte o arroz e cozinhe até ficar al dente . Desligue o fogo e tempere com sal, pimenta-do-reino e suco de limão-siciliano. Sirva decorado com rodelas de limão-siciliano e cheiro-verde.

5. Sopa detox de chuchu com alho-poró e hortelã

Ingredientes

  • 2 chuchus descascados e picados
  • 1/2 talo de alho-poró fatiado
  • 1 dente de alho descascado e picado
  • 1 punhado de hortelã
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • Sal e suco de limão a gosto
  • Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho-poró e o alho e refogue até murcharem. Acrescente o chuchu e refogue por 4 minutos. Cubra com água, tampe a panela e cozinhe até o chuchu ficar macio. Desligue o fogo, junte as folhas de hortelã e deixe abafar por 2 minutos. Tempere com sal e suco de limão. Sirva em seguida.

6. Sopa detox leve de folhas

Ingredientes

  • 2 colheres de sopa de cebola descascada e picada
  • 1 dente de alho descascado e picado
  • 1 colher de chá de azeite de oliva
  • 800 ml de água
  • 5 folhas de escarola rasgadas
  • 3 folhas de couve-manteiga rasgadas
  • 2 folhas de acelga rasgadas
  • Sal, noz-moscada ralada, orégano e páprica defumada a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a água, o sal, a noz-moscada, o orégano e a páprica defumada e ferva por 5 minutos. Junte a escarola, a couve-manteiga e a acelga e cozinhe por mais 3 minutos. Desligue o fogo e sirva em seguida.
Sopa detox de legumes (Imagem: Oksana Mizina | Shutterstock)

7. Sopa detox de legumes

Ingredientes

  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1 cebola descascada e picada
  • 1 cenoura descascada e cortada em rodelas
  • 2 batatas descascadas e cortadas em cubos grandes
  • 2 xícaras de chá de floretes de couve-flor
  • 1 pimentão vermelho sem sementes e cortado em cubos
  • 1 l de caldo de legumes caseiro
  • Sal, pimenta-do-reino moída e coentro picado a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Junte a cenoura, o pimentão e a batata e mexa por 2 minutos. Acrescente o caldo de legumes. Quando começar a ferver, inclua a couve-flor e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe por mais 25 minutos e desligue o fogo. Finalize com coentro e sirva em seguida.

8. Sopa detox de berinjela, nabo e cenoura

Ingredientes

  • 1 l de água
  • 1 berinjela descascada e picada
  • 1 nabo descascado e picado
  • 2 cenouras descascadas e picadas
  • 1/2 repolho roxo picado
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • 1 xícara de chá de vagem picada
  • Sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 2 colheres de sopa de molho de tomate

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente os vegetais, o sal, a pimenta-do-reino e a água e cozinhe até ficarem macios. Junte o molho de tomate e cozinhe por mais 10 minutos. Desligue o fogo, salpique a salsa e sirva em seguida.

9. Sopa detox de inhame

Ingredientes

  • 2 inhames descascados e cortados em cubos
  • 1 cenoura descascada e picada
  • 300 ml de água
  • 1 tomate sem pele, sem sementes e picado
  • 1 cebola-roxa descascada e picada
  • 3 dentes de alho descascados e amassados
  • 1 colher de sopa de gengibre ralado
  • 3 folhas de couve-manteiga fatiadas
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola-roxa e o alho e doure. Acrescente o inhame, a cenoura, o tomate, a couve-manteiga e o gengibre e refogue por 2 minutos. Cubra com água e cozinhe até os legumes ficarem macios. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

10. Sopa cremosa de cenoura com laranja e cúrcuma

Ingredientes

  • 4 cenouras descascadas e picadas
  • Suco de 1 laranja
  • 1 cebola descascada e picada
  • 1 colher de chá de cúrcuma
  • 800 ml de água
  • 1 colher de chá de azeite de oliva
  • Sal a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e refogue até ficar macia. Acrescente a cenoura e mexa por alguns minutos. Junte a água e cozinhe até a cenoura ficar macia. Desligue o fogo, aguarde amornar e reserve metade da cenoura. Bata a sopa com um mixer até obter um creme homogêneo. Volte a sopa para a panela, acrescente a cenoura reservada, o suco de laranja e a cúrcuma e misture. Tempere com sal e cozinhe por 10 minutos em fogo médio. Sirva em seguida.

