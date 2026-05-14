Sopas proteicas: 5 receitas nutritivas e deliciosas para o almoço

Aqueça o corpo e mantenha a alimentação equilibra com opções práticas para o dia a dia
Portal Edicase

Publicado em 14 de Maio de 2026 às 13:54

Sopa de camarão com legumes (Imagem: Alesia.Bierliezova | Shutterstock)
Sopa de camarão com legumes Crédito: Imagem: Alesia.Bierliezova | Shutterstock
Nos dias mais frios ou na correria da rotina, poucas opções conseguem reunir sabor, praticidade e nutrição quanto uma boa sopa proteica. Além de ajudar na manutenção da massa muscular, ela combina ingredientes ricos em vitaminas, minerais e fibras, contribuindo para refeições mais equilibradas, reconfortantes e saciantes. E o melhor: há opções para diferentes gostos e estilos alimentares.
A seguir, confira receitas de sopas proteicas e nutritivas para o almoço!

1. Sopa de camarão com legumes

Ingredientes

  • 500 g de camarão limpo
  • 1/2 couve-flor cortada em floretes
  • 2 batatas descascadas e cortadas em cubos
  • 1 cenoura descascada e cortada em rodelas
  • 1 cebola descascada e picada
  • 3 dentes de alho descascados e picados
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1 l de caldo de legumes
  • 1 folha de louro
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente o alho e mexa. Adicione a cenoura, as batatas e a couve-flor e misture. Junte o caldo de legumes e a folha de louro e cozinhe até os legumes ficarem macios. Quando estiverem cozidos, acrescente o camarão e cozinhe até ficar rosado e macio. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

2. Sopa de músculo com mandioca

Ingredientes

  • 500 g de músculo bovino cortado em cubos
  • 500 g de mandioca descascada e cortada em pedaços
  • 1 cebola descascada e picada
  • 3 dentes de alho descascados e picados
  • 1 tomate sem sementes e picado
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1,5 l de água
  • Sal, páprica defumada, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e doure o músculo. Acrescente a cebola, o alho e o tomate e refogue até os ingredientes ficarem macios. Adicione a mandioca e a água e misture. Tampe a panela e cozinhe por 35 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo e espere a pressão sair. Abra a panela e amasse parte da mandioca para engrossar o caldo. Tempere com sal, páprica defumada e pimenta-do-reino. Finalize com cheiro-verde e sirva em seguida.

3. Sopa de lentilha com cordeiro

Ingredientes

  • 400 g de cordeiro cortado em cubos
  • 1 xícara de chá de lentilha
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 1 cenoura descascada e picada
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1,5 l de água
  • Sal, cominho e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Folhas de hortelã picada para finalizar

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e doure o cordeiro. Acrescente a cebola e o alho e doure. Adicione a cenoura e a lentilha e misture. Despeje a água, tampe a panela e cozinhe até a carne ficar macia e a lentilha cozida. Tempere com sal, cominho e pimenta-do-reino. Finalize com a hortelã e sirva em seguida.
Sopa cremosa de salmão com legumes (Imagem: Nina Firsova | Shutterstock)
Sopa cremosa de salmão com legumes Crédito: Imagem: Nina Firsova | Shutterstock

4. Sopa cremosa de salmão com legumes

Ingredientes

  • 400 g de salmão cortado em cubos
  • 3 batatas cortadas em cubos
  • 2 cenouras cortadas em rodelas
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 700 ml de caldo de legumes caseiro
  • 200 ml de leite desnatado
  • 1 colher de chá de cúrcuma
  • Sal, dill picado e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente o alho e mexa por alguns segundos. Adicione as batatas, as cenouras e a cúrcuma. Misture bem e despeje o caldo de legumes. Cozinhe até os legumes ficarem macios. Acrescente os cubos de salmão e cozinhe por cerca de 5 a 7 minutos, até o peixe ficar macio e cozido por completo. Adicione o leite desnatado e misture delicadamente para deixar a sopa cremosa. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Finalize com dill e sirva quente.

5. Sopa cremosa de milho-verde com espinafre e frango

Ingredientes

  • 500 g de peito de frango cozido e desfiado
  • 350 g de milho-verde escorrido
  • 1 xícara de chá de espinafre picado
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1 l de caldo de legumes
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Acrescente o milho-verde e metade do caldo de legumes e cozinhe por 5 minutos. Desligue o fogo e aguarde amornar. Transfira para um liquidificador e bata até obter um creme. Volte à panela e adicione o restante do caldo de legumes, o frango e o espinafre. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Leve ao fogo médio e cozinhe até o espinafre murchar. Sirva em seguida.

