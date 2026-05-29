Ferramenta de IA criada por jovem carioca ajuda alunos do ES nos estudos

O EduChat é uma ferramenta de tutoria artificial personalizada, uma espécie de “tutor de bolso”, capaz de apoiar os alunos nas disciplinas regulares da educação básica.





Diferente de outras tecnologias, a plataforma não fornece respostas prontas às dúvidas dos estudantes. A ferramente busca provocar o raciocínio lógico por meio de perguntas, ajuda na criação de planos e rotinas de estudo, além da revisão de conteúdo, identificando as maiores dificuldades do usuário. A proposta é que o auxílio individual seja um complemento às aulas.





De acordo com a professora de Tecnologias Educacionais e coordenadora do projeto, Márcia Gonçalves, o encontro de Catarina Cavalcante com algumas estudantes da Corte de Lovelace criou um espaço de identificação e a possibilidade de reduzir desigualdades educacionais.





"A ideia de tutoria é importante para repor um tempo de atendimento que, às vezes, o professor não consegue dar individualmente numa sala de 40 alunos. Não é uma ferramenta para substituir o professor ou a aula, muito pelo contrário, ela nos ajuda”, diz.





“Se todo aluno de ensino médio ou fundamental tiver acesso a uma ferramenta dessa, a gente vai ter muito menos diferenças entre escola particular e pública”, complementa Márcia.