Vai assistir à Copa? Saiba como garantir o sinal digital da sua TV

A poucos dias da Copa do Mundo, a TV Gazeta lançou a campanha "Fique Antenado", uma iniciativa voltada para orientar o público sobre a instalação e a sintonia da antena digital. O objetivo é ajudar os telespectadores a receberem o sinal com qualidade e evitar contratempos na hora de acompanhar os jogos.





Como parte da ação, a emissora passou a disponibilizar conteúdos informativos com dicas práticas sobre instalação e configuração da antena digital. A campanha conta com um filme estrelado por Karine Alves, Everaldo Marques e Denilson, que mostram de forma leve e didática como garantir a recepção do sinal antes do início do torneio.