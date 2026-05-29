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"Fique Antenado"

Vai assistir à Copa? Saiba como garantir o sinal digital da sua TV

Campanha da TV Gazeta orienta o público sobre instalação e sintonia da antena digital para garantir a melhor experiência durante a Copa do Mundo
Felipe Pinheiro

Felipe Pinheiro

Publicado em 29 de Maio de 2026 às 17:04

Emissora aposta nas melhorias na transmissão ao vivo antes da Copa
Emissora aposta nas melhorias na transmissão ao vivo antes da Copa Reprodução TV Globo

A poucos dias da Copa do Mundo, a TV Gazeta lançou a campanha "Fique Antenado", uma iniciativa voltada para orientar o público sobre a instalação e a sintonia da antena digital. O objetivo é ajudar os telespectadores a receberem o sinal com qualidade e evitar contratempos na hora de acompanhar os jogos.

Como parte da ação, a emissora passou a disponibilizar conteúdos informativos com dicas práticas sobre instalação e configuração da antena digital. A campanha conta com um filme estrelado por Karine Alves, Everaldo Marques e Denilson, que mostram de forma leve e didática como garantir a recepção do sinal antes do início do torneio.

Quem ainda tiver dúvidas também poderá contar com a assistente virtual Glô, disponível pelo WhatsApp. A ferramenta oferece orientações sobre instalação, sintonia e outros procedimentos relacionados ao sinal digital.

Outra ação prevista é a Maratona Fique Antenado, que acontece entre os dias 29 de maio e 1º de junho. Durante o período, diferentes programas da Globo vão exibir demonstrações práticas e informações sobre aquisição, instalação e uso da antena digital.

Além da programação na TV, a campanha também inclui conteúdos nas redes sociais, ativações regionais e parcerias com o varejo para ampliar o acesso às informações e ajudar mais pessoas a se prepararem para acompanhar a Copa com a melhor qualidade de imagem e som possível.

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