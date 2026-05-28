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Após ida à Casa Branca

Flávio Bolsonaro comemora após EUA listarem CV e PCC como terroristas: 'Grande dia'

Listagem foi um dos pedidos do senador durante encontro com Donald Trumpo, na Casa Branca, nesta semana

Publicado em 28 de Maio de 2026 às 20:05

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

28 mai 2026 às 20:05
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência, comemorou nesta quinta-feira (28) a classificação, pelos Estados Unidos, dos grupos criminosos Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV) como "organizações terroristas estrangeiras". A listagem foi um dos pleitos do senador na reunião com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, realizada nesta semana.
"Grande dia", escreveu Flávio em suas redes sociais, compartilhando uma publicação do secretário de Estado americano, Marco Rubio, sobre o assunto.
A frase de Flávio é uma referência ao "grande dia" publicado por seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), quando o ex-deputado Jean Wyllys anunciou que deixaria o Brasil. A frase virou bordão entre bolsonaristas.

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