Matheus Cunha e Rayan sorriem a caminho da primeira Copa do Mundo deles

Um dia após uma entrevista concedida a contragosto por um sisudo Casemiro, irritado com o teor das perguntas, ficou mais leve o ambiente na sala de conferências da Granja Comary. Os escolhidos de sexta-feira (29) para falar sobre a preparação do Brasil para a Copa do Mundo foram os sorridentes Matheus Cunha e Rayan, empolgados com sua primeira chance de jogar o torneio.





Se em seu terceiro Mundial o volante de 34 anos parece enfastiado com parte das responsabilidades, o meia de 27 e o atacante de 19 veem cada momento com olhos de menino. No caso de Rayan, ele é mesmo um menino, que ainda tem pequena experiência como jogador profissional e o total de 21 minutos em campo com a camisa da seleção brasileira.





"É desfrutar o que estou vivendo. É um momento de felicidade para mim e para minha família. Sou um menino que vem da comunidade e vai jogar uma Copa aos 19 anos. Estou muito feliz! Se Deus quiser, vamos trazer o hexa para o Brasil", afirmou o jovem, cria da Barreira do Vasco, na zona norte do Rio de Janeiro.