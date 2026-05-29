Entre rotas, operações e cidades: a segurança que não pode falhar

O Maio Amarelo é um movimento internacional que convida a sociedade a refletir sobre segurança viária, responsabilidade coletiva e preservação da vida. Mais do que uma campanha de conscientização, a iniciativa representa um alerta permanente sobre os impactos dos acidentes de trânsito para famílias, empresas, serviços públicos e cidades.





Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), os acidentes de trânsito estão entre as principais causas de mortes no mundo, especialmente entre jovens. No Brasil, o cenário também chama atenção. Informações da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego (Abramet) apontam que milhares de pessoas perdem a vida todos os anos em ocorrências viárias, além do elevado número de feridos e impactos sociais associados.





Quando falamos sobre saneamento básico, essa pauta ganha ainda mais relevância. As operações ligadas aos sistemas de água e esgotamento sanitário dependem diariamente da mobilidade de equipes técnicas, deslocamentos operacionais, circulação de veículos pesados, atendimento emergencial e atuação em vias urbanas.