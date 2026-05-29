Entre rotas, operações e cidades: a segurança que não pode falhar

O Maio Amarelo é um movimento internacional que convida a sociedade a refletir sobre segurança viária, responsabilidade coletiva e preservação da vida. Mais do que uma campanha de conscientização, a iniciativa representa um alerta permanente sobre os impactos dos acidentes de trânsito para famílias, empresas, serviços públicos e cidades.
Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), os acidentes de trânsito estão entre as principais causas de mortes no mundo, especialmente entre jovens. No Brasil, o cenário também chama atenção. Informações da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego (Abramet) apontam que milhares de pessoas perdem a vida todos os anos em ocorrências viárias, além do elevado número de feridos e impactos sociais associados.
Quando falamos sobre saneamento básico, essa pauta ganha ainda mais relevância. As operações ligadas aos sistemas de água e esgotamento sanitário dependem diariamente da mobilidade de equipes técnicas, deslocamentos operacionais, circulação de veículos pesados, atendimento emergencial e atuação em vias urbanas.
Por trás de cada serviço executado, seja uma manutenção preventiva, uma obra, uma inspeção operacional ou um atendimento à população, existem profissionais em deslocamento constante, atuando em diferentes regiões das cidades, muitas vezes em condições climáticas adversas e em áreas de grande fluxo urbano.
Nesse contexto, a segurança viária deixa de ser apenas uma obrigação legal e passa a integrar diretamente a cultura operacional das empresas.
Nas unidades do grupo Aegea que atuam em parceria público-privada com a Cesan, a preservação da vida é tratada como valor inegociável. Isso inclui investimentos contínuos em treinamentos, direção defensiva, monitoramento de comportamento seguro, prevenção de riscos operacionais e fortalecimento da cultura de segurança.
Além das medidas internas, também existe uma preocupação permanente com a segurança das comunidades e da população durante intervenções operacionais realizadas nas vias públicas. Sinalização adequada, planejamento de rotas, isolamento de áreas e protocolos preventivos fazem parte das práticas adotadas para minimizar riscos e preservar vidas.
O debate proposto pelo Maio Amarelo também reforça um ponto importante: segurança no trânsito é uma responsabilidade compartilhada.