Vila Velha

Justiça manda parar obra no Morro do Moreno e reabrir entrada ao local

Decisão judicial publicada nesta segunda-feira (17) determinou a paralisação das intervenções; descumprimento pode gerar multa ao prefeito e secretário da pasta do município

Mikaella Mozer Repórter / [email protected]

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 18:19

Vista aérea do Morro do Moreno de Vila Velha, com a Terceira Ponte ao fundo Crédito: SEMCOM/Prefeitura de Vila Velha

Uma decisão judicial publicada nesta segunda-feira (17) determinou a paralisação da obra no Morro do Moreno, em Vila Velha. O documento ainda define que o acesso à área seja liberado novamente. O espaço foi interditado na presente data para reforma em um dos principais cartões-postais do Espírito Santo.

Assinada pelo juiz Antônio Barbosa de Souza, a decisão se deu em um processo aberto por proprietários de uma extensa área no Morro do Moreno. Eles alegam que não houve ação expropriatória feita de forma correta e nem justa indenização. A eles foi concedido parcialmente a tutela provisória de urgência sobre as terras.

Segundo os donos do terreno, no local ocorreu uma desapropriação indireta do imóvel ao instituir o Monumento Natural Municipal (MONA). Conforme o documento redigido, o grupo comprovou por documentação ser dono de um grande terreno no local.

O que é expropriação? É o processo pelo qual o governo ou entidade autorizada toma propriedade privada para fins públicos. A medida é feita mediante pagamento de indenização ao proprietário. A ação é realizada diante do interesse público com finalidade de utilidade pública, desenvolvimento ou infraestrutura.

Dessa forma, pela decisão, a Prefeitura de Vila Velha deve se abster de iniciar qualquer intervenção física, construção ou alteração imóvel. Caso descumpram a determinação, será cobrada uma multa diária de R$ 50 mil para cada item descumprido. Neste caso, a cobrança recai ao prefeito e também ao secretário responsável pela pasta.

Conhecimento

Ainda segundo a decisão, a administração central tem conhecimento e reconhece que a categoria MONA pode exigir desapropriação formal caso o uso pretendido seja incompatível com a propriedade privada. O que, conforme a documentação publicada, não foi feito.

O prévio conhecimento por parte da prefeitura foi comprovado, conforme descrito na ação judicial, quando a administração municipal anexou documentos sobre o tema ao contestar o primeiro pedido dos proprietários, feito em maio deste ano.

Segundo a decisão, a prefeitura, em maio, negou estar fazendo um apossamento administrativo, já que o projeto estava apenas em: 'fase preliminar de elaboração dos projetos executivos’, abrangendo ‘exclusivamente, levantamentos topográficos, estudos ambientais e elaboração de projetos, sem execução de qualquer obra na área’, detalhou.

Pedido de urgência

Porém, em 12 de novembro, os autores protocolaram a nova petição – "Pedido de Tutelas Provisórias de Urgência e de Evidência”. Segundo o juiz, na peça judicial foram apresentados “fatos novos e gravíssimos, que supostamente comprovam a iminência do esbulho e a inveracidade da defesa apresentada pelo Município”.

Na ação, foram anexadas como provas os seguintes pontos:

Convite oficial do Prefeito e do Governador do Estado para evento a ser realizado no dia 15/11/2025;

O objeto do evento é a "visita à obra do tamponamento do Canal da Costa" e a "assinatura da Ordem de Serviço do Monumento Natural do Morro do Moreno";

Notícia veiculada na imprensa ("agazetaes") informando que o "Morro do Moreno vai ser fechado para obras a partir de segunda-feira (17)".

A partir do novo pedido e documentação apresentado pelos autores, o juiz descreveu que a "assinatura de Ordem de Serviço" não é um "estudo preliminar".

“É o ato administrativo que autoriza formalmente o início da execução das obras pela empresa contratada. Some-se a isso a notícia de que o Morro "vai ser fechado para obras a partir de segunda-feira (17)", apenas dois dias após a assinatura da ordem de serviço. Estes fatos novos, somados, demonstram que a ameaça à posse e à integridade da área dos Autores deixou de ser uma conjectura futura (baseada em licitação) e tornou-se concreta, atual e iminente, com data marcada para se consumar (15/11/2025)”, frisou o magistrado.

Dessa forma, foi determinada a "Tutela de Urgência" ao proprietário, uma vez, segundo o juiz, que as intervenções em área privada antes da conclusão da expropriação se configura ato ilícito e violação ao direito de propriedade.

“O início de obras em propriedade privada, sem a devida imissão na posse judicial ou conclusão de processo expropriatório, pode gerar dano irreparável ou de dificílima reparação, tanto aos particulares quanto ao erário, caso as obras sejam posteriormente consideradas irregulares e necessitem ser desfeitas”, esclareceu o magistrado.

Em nota, a Prefeitura de Vila Velha informa que até o momento não foi notificada da decisão. "Assim que houver comunicação formal, o município fará a análise jurídica e se manifestará nos autos", explicou.

