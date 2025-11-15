A partir de 2ª feira (17)

Mirantes, café e letreiro: obra no Morro do Moreno começa sem bondinho

Com investimento de R$ 10 milhões, intervenções começam na segunda-feira (17) com previsão de oito meses de duração; espaço ficará fechado durante esse período

Publicado em 15 de novembro de 2025 às 10:47

O projeto no Morro do Moreno também contempla sete mirantes com vistas panorâmicas para a baía de Vitória, o Convento da Penha e a orla de Vila Velha Crédito: PMVV

A ordem de serviço para o início das obras no Morro do Moreno, na Praia da Costa, em Vila Velha, foi assinada na manhã deste sábado (15) pelo prefeito Arnaldinho Borgo e pelo governador Renato Casagrande. A cerimônia aconteceu na área do Exército, no Parque das Castanheiras. Com previsão de oito meses de duração e fechamento do local, as intervenções no ponto turístico entre os mais famosos do Espírito Santo começam na segunda-feira (17), mas, por enquanto, sem previsão de bondinho.

O bondinho estava previsto na revitalização do local, anunciada pela prefeitura em 2024. Porém, ao assinar a ordem de serviço, o prefeito informou que o meio de transporte não está contemplado no custo da obra, de R$ 10 milhões. Arnaldinho explicou que ainda precisa de um projeto de viabilidade ambiental, mas que certamente, posteriormente, a proposta deve ser implementada.

Em conversa com a colunista Letícia Gonçalves, de A Gazeta, que esteve na assinatura da ordem de serviço, a secretária de Obras de Vila Velha, Menara Cavalcante, explicou que empresas já atuam na viabilidade do bondinho, teleférico ou um funicular (transporte sobre trilhos).

Uma dessas ideias será certamente implementada. O que estamos estudando é o menor impacto ambiental e o melhor custo orçamentário de implantação. Já contratamos duas empresas que estão fazendo análise dessa concessão, e outra empresa que está elaborando o projeto do teleférico. Tendo tudo finalizado, decidiremos o que é melhor para o município Menara Cavalcante Secretária Municipal de Obras de Vila Velha

Ligação entre o Morro do Moreno e o Convento da Penha

O prefeito Arnaldinho Borgo falou, em seu discurso durante a cerimônia, que, caso haja a implantação de um teleférico no Morro do Moreno, a ideia seria uma ligação entre o espaço e o Convento da Penha. No entanto, a secretária Municipal de Obras disse que o município ainda precisa dialogar sobre o assunto com a administração do santuário.

“É um diálogo que ainda vai tentar ser construído entre o prefeito e o representante dos freis. A ideia é fazer um teleférico subindo ao Morro do Moreno e outro trecho interligando até o Convento da Penha. Já o bondinho seria apenas para subir o Morro do Moreno”, frisou MenaraCavalcante.

Interdição para implantação de recepção, mirantes, café e letreiro

Durante a etapa as obras, o Morro do Moreno ficará fechado para o público por um período de oito meses. Não há data definida da inauguração. O espaço vai contar com mirantes, uma cafeteria e um letreiro com o nome da cidade. Por lá, também vão ser instalados um espaço para receber e orientar visitantes, uma lojinha de artesanato com produtos de Vila Velha, ponto de aquisição de água e outros suprimentos, um parquinho para crianças e uma guarita de segurança.

Vila Velha 489 anos: vídeo mostra projeto com mirantes e bondinho no Morro do Moreno Crédito: Reprodução | Prefeitura de Vila Velha

A área vai contar com cinco mirantes, inclusive na "testa da macaca" – um ponto no Morro do Moreno conhecido por sua vista panorâmica do pôr do sol. A secretária Municipal de Obras explicou que a ideia é preservar as trilhas naturais até esses pontos de contemplação, com exceção da via já existente.

"Essa via de acesso já está em uma área degradada e as obras vão possibilitar acessibilidade plena. Mas, nas outras, a proposta é manter o mais perto possível da sua naturalidade, até para atender a um público que prefere pouca interferência", argumenta Menara, acrescentando que haverá nos mirantes estrutura de segurança instalada", detalhou Menara Cavalcante.

Etapas das intervenções

Após interdição dos acessos, as obras efetivamente vão começar pela recepção, em terrenos desapropriados nos últimos meses, ainda fora do Monumento Natural (Mona) do Morro do Moreno. Por lá, vão ser instalados o espaço para receber e orientar visitantes, a lojinha de artesanato com produtos de Vila Velha, o ponto de aquisição de água e outros suprimentos, o parquinho para crianças e a guarita de segurança.

Menara Cavalcante pontuou que, na primeira etapa da obra, também vai ser requalificada a via de acesso existente, com drenagem, iluminação — indireta e com sensor para pouca interferência na fauna — e pavimentação com blocos. Nesse traçado, de 730 metros de extensão até o topo do morro, só será permitido o trânsito local, isto é, de veículos para residentes. Para os demais visitantes, o trajeto deverá ser feito a pé ou de bicicleta.

