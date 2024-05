Vila Velha 489 anos

Vídeo mostra projeto com mirantes, bondinho e cafeteria no Morro do Moreno

Ainda não há definição sobre a empresa selecionada para a realização do projeto ou quando as obras vão começar; veja o prazo para entrega

A promessa de um novo projeto para o Morro do Moreno, com estacionamento, iluminação, mirantes e até bondinho, segue de pé e agora com um vídeo que mostra como deve ficar o local, conforme divulgado pela Prefeitura de Vila Velha nesta quinta-feira (23), durante a celebração dos 489 anos de fundação do município.

Ainda não há definição sobre a empresa selecionada para a realização das obras, ou quando elas vão começar. Em entrevista à TV Gazeta, o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, afirmou que a ordem de serviço para a obra será assinada nesta quinta-feira e toda a estrutura será construída em um ano e meio – ou seja, até o fim de 2025.

A promessa foi feita inicialmente em novembro de 2023. Na época, a ideia era que o Morro do Moreno, um dos cartões-postais famosos do Estado, ganhasse uma cafeteria, um mirante e um bondinho. Houve até mesmo a intenção de construir um letreiro no "estilo Hollywood", com letras grandes, formando o nome do município. O vídeo do projeto mostra que o letreiro foi lembrado: as letras grandes na cor branca, como nos Estados Unidos, devem formar a palavra "Vila Velha", que ficará sobre uma plataforma, em uma estrutura plana.

De acordo com o prefeito Arnaldinho Borgo, serão três mirantes ao todo. O novo projeto inclui, segundo o prefeito, estacionamento, iluminação e a presença da Guarda Municipal.

O Morro do Moreno vai ganhar uma infraestrutura com vestiário, estacionamento, iluminação. Do pé ao topo, teremos três mirantes para contemplação da cidade. E teremos um funicular, uma espécie de trem, que vai levar as pessoas até o alto do Morro do Moreno. E lá no alto, uma cafeteria para as pessoas Arnaldinho Borgo • Prefeitura de Vila Velha

Em entrevista ao repórter Kaique Dias, da TV Gazeta, Arnaldinho afirmou que a obra tem parceria com o governo do Estado. Na cerimônia de celebração do aniversário de Vila Velha, também estiveram presentes o governador Renato Casagrande e o presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, deputado Marcelo Santos.

Perguntado sobre o prazo para a entrega da obra no Morro do Moreno, o prefeito afirmou que o processo ainda precisa passar pela fase de contratação. Mas que a expectativa é de entrega em um ano e meio.

"As obras serão assinadas hoje, junto com o governador. Precisamos esperar a licitação para saber quem é o ganhador, para iniciar a obra. Acredito que a obra vai levar um ano e meio", afirmou Arnaldinho.

O vídeo tem pouco menos de três minutos e mostra a estrutura que foi planejada para o Morro do Moreno. Na entrada, é possível ver um parquinho para crianças, calçada dos dois lados e uma cancela que regula a entrada de veículos. No alto do Morro do Moreno, haverá uma cafeteria.

Ciclovia da Praia da Costa a Nova Ponta da Fruta

Ainda durante a cerimônia do aniversário de Vila Velha, o prefeito Arnaldinho Borgo anunciou a ligação de ciclovias entre a Praia da Costa e Nova Ponta da Fruta, no limite com o município de Guarapari.

"Serão oito quilômetros de orla que nós vamos consolidar, de Nova Ponta da Fruta até Interlagos, na divisa com Guarapari. Faremos pavimentação, drenagem, ciclovia e calçadão. Nossa meta é a ligação entre o Libanês [Praia da Costa] e Nova Ponta da Fruta, somando 32 km de ciclovia", detalhou o prefeito.

Sobre o prazo, Arnaldinho afirmou que espera a contratação da empresa, e que a obra deve ser entregue em um ano e meio.

