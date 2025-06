Veja datas

Cais das Artes vai receber dois eventos antes do fim das obras

Primeira etapa do centro cultural deve ser entregue em dezembro deste ano e o restante em abril de 2026; saiba quais eventos estão previstos para serem realizados no local

No entanto, o primeiro evento no local já deve acontecer no próximo mês, no dia 3 de julho. O espaço vai receber o encontro ES 500 Anos, com a apresentação da conclusão de um estudo voltado a pensar diretrizes para o futuro do Espírito Santo.>