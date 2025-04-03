Cais das Artes: Casagrande promete entrega do museu até o fim do ano

O governador Renato Casagrande (PSB) anunciou, nesta quinta-feira (3), que parte do Cais das Artes será entregue em dezembro deste ano e o restante, em abril de 2026. A estrutura começou a ser erguida em 2010 e vai custar R$ 315 milhões.

O anúncio foi feito durante um evento realizado no complexo cultural, na Enseada do Suá, em Vitória, durante a manhã, para apresentar o andamento da obra.

De acordo com Casagrande, o museu — que vai funcionar no prédio mais comprido — será entregue em dezembro deste ano, enquanto o teatro será aberto ao público somente em abril do próximo ano.

"Essa obra teve problema no início, quando a empresa Santa Bárbara desistiu. Nós tentamos outra licitação, a empresa Andrade Valladares ganhou, mas em 2015, assim que a gente saiu do governo, o governo que entrou tomou a decisão de paralisar praticamente a obra. Isso causou um debate judicial muito forte, que perdurou por 8 anos", justificou o governador.

"Nós estamos com essa previsão, de, no final deste ano, entregarmos o museu, com diversas salas de exposições em níveis diferentes", completou.

No final do ano, nós entregamos o museu, já com evento no início do ano que vem. E, no meio do ano que vem, a gente entrega o teatro Renato Casagrande - Governador do Espírito Santo

De acordo com estimativas do governo estadual, as obras no museu devem ser concluídas em outubro, mas como podem ser necessários até dois meses para instalar a automação e o cabeamento, é possível que o espaço seja inaugurado em dezembro. Já para o teatro, a estimativa é de conclusão da obra em abril de 2026 e de um prazo adicional de três meses, caso seja necessário, para instalações de equipamentos adicionais.

O desenho original do complexo cultural prevê um teatro com 600 metros quadrados, que deve comportar 1,3 mil lugares, e um museu com espaço de 2,3 mil metros quadrados. Além disso, o Cais das Artes deve contar com um auditório para 225 pessoas, salas de exposições, biblioteca, cantina, recepção, cafeteria e espaços para espetáculos e exposições ao ar livre.

Obra iniciada há 15 anos

A obra do Cais das Artes começou, oficialmente, em 2010, no fim do segundo mandato do então governador Paulo Hartung. O investimento total seria de R$ 115 milhões. A previsão inicial de entrega do empreendimento era para 2012, mas uma série de contratempos e judicializações resultou no atraso da obra.

À época, o governo do Estado divulgou que seriam desembolsados R$ 183 milhões para as operações , sendo R$ 20 milhões para recuperação e limpeza do canteiro de obras e R$ 163 milhões para as demais atividades. Até ali, já haviam sido pagos R$ 56 milhões à Santa Bárbara, primeira empresa que executou a obra, e outros R$ 76 milhões destinados para o Consórcio Andrade Valladares - Topus para a parte do projeto que foi executada até a paralisação de 2015.