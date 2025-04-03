CNH Social 2025 tem recorde de inscritos em 24h; veja como se inscrever

Carteira Nacional de Habilitação, oferecida gratuitamente no ES no chamado CNH Social Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil

“Apenas nas primeiras 24 horas do programa já temos um recorde de pessoas interessadas. Abrimos as inscrições ao meio-dia de ontem e, hoje, no mesmo horário, 46. 496 já haviam feito sua inscrição. Isso mostra a importância e a credibilidade do programa”, disse o diretor geral do Detran|ES, Gilvaldo Vieira.

O programa, lançado nesta terça-feira (1º) em solenidade no Palácio Anchieta, em Vitória, disponibiliza 3.500 vagas nesta primeira fase. As inscrições podem ser feitas até o dia 21 de abril, exclusivamente pelo site do Detran|ES.

Como fazer a inscrição no CNH Social

Podem participar do CNH Social os cidadãos cadastrados no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) até 1º de março de 2025. A seleção dos candidatos será feita eletronicamente, sem interferência humana, seguindo critérios como menor renda per capita, maior número de integrantes na família e nível de escolaridade.

Para se inscrever, o interessado deverá acessar o site www.detran.es.gov.br , entrar no banner ou no botão do programa ‘CNH Social’ na página principal e inserir as informações pessoais solicitadas. Todos os dados informados devem conferir precisamente com as informações constantes no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal).

O candidato deverá selecionar a categoria desejada, entre as seguintes opções: Primeira Habilitação categoria A (moto) ou Primeira Habilitação B (carro) para quem ainda não é habilitado. Quem já tem carteira de motorista poderá selecionar Adição de categoria A (moto), Adição de Categoria B (carro), Mudança para Categoria D (ex.: van e ônibus) ou Mudança de Categoria E (ex.: caminhão e carreta). Vale destacar que, após realizada a inscrição, não é possível modificar a categoria escolhida.

Até o momento, 79% das inscrições são de mulheres

Os dados iniciais do Detran|ES mostram que:

51% dos inscritos são do interior do estado, com destaque para São Mateus, Cachoeiro de Itapemirim e Aracruz;

Na Grande Vitória, os municípios com maior número de inscritos são Serra, Cariacica e Vila Velha;

79% dos inscritos são mulheres;

A faixa etária mais predominante é de 30 a 39 anos, representando 31% dos cadastros.

Ainda segundo o órgão de trânsito, as 3.500 vagas da primeira fase serão divididas da seguinte forma:

40% para primeira habilitação nas categorias A (moto) ou B (carro);

20% para adição de categoria A ou B;

40% para mudança para categoria D (van, ônibus) ou E (caminhão, carreta);

5% das vagas são reservadas para pessoas com deficiência (PCDs).



Após a inscrição, não será possível modificar a categoria escolhida. Os selecionados deverão acompanhar o cronograma no site do Detran|ES.

Quando sai a lista de aprovados