Obra do Cais das Artes está atrasada e pode não terminar no prazo

"O Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) informa que a Coordenação Executiva de Obras Estruturantes e Prioritárias (CEOE-III) foi criada em 26 de novembro de 2024 e, desde então, foram tomadas diversas providências para acelerar o empreendimento, entre elas a consolidação do primeiro aditivo de saldo do contrato, com serviços essências para o andamento da obra, que requer atualizações, bem como imperioso as revisões dos projetos, por meio das consultorias que também foram inseridas, para possível conclusão das obras e instalações previstas.



Foram contratadas as revisões/adequações de projetos cenotécnicos, áudio, vídeo, luminotécnico, caixilhos, acústica, arquitetura e elétrica. Foram concluídas as revisões dos quadros de energia e circuitos do Museu/Anexo, além disso foi concluída a revisão da subestação do Museu. Atualmente está sendo atualizada a subestação do Teatro. Após esta etapa será revisado os projetos de SPDA e Aterramento, e na sequência dos projetos de cabeamento estruturado e automação.

As revisões dos projetos de cenotécnico, áudio, vídeo, luminotécnico, caixilho e acústica foram iniciadas com previsão de entrega da primeira leva de definições programada para este mês de fevereiro/2025 (definições do Ed. Anexo e Museu). A segunda entrega está programada para março/2025 com as definições do teatro.

Na parte da arquitetura, o escritório de arquitetura tem sido acionado na medida que surgem dúvidas técnicas ou necessidade de detalhamento de serviços. Também foi feita consultoria de impermeabilização, incêndio e estrutural. Essas consultorias foram contratadas e estão sendo realizadas na medida do avanço dos serviços na obra. Já na questão de ar condicionado, foi iniciada a contratação de consultor na área de mecânica para acompanhamento dos serviços de recuperação dos equipamentos de ar condicionado que começaram a ser restaurados. Além disso, o DER-ES informa que o próprio Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCES) vem fazendo uma auditoria rotineira à obra".

